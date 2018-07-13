宅神朱學恒諷Kolas Yotaka族名 原民立委們大器回應

2018-07-13 16:27

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨籍原住民立委Kolas Yotaka將轉任行政院發言人，網紅朱學恒日前對她的原住民族名發表言論，引發歧視爭議。Kolas說，面對此類霸凌見怪不怪，若有機會，她很樂意向朱解釋、溝通；國民黨原民立委鄭天財（Sra‧Kacaw）則解釋，目前「姓名條例」針對原住民是採中文或與羅馬拼音並列，而文化間的彼此尊重是必然的，若對方不會拼或唸錯，他們也會尊重。

立委Kolas Yotaka即將轉任行政院發言人，翻譯小說《魔戒》爆紅的成衣業者、網路評論家朱學恒卻在臉書對她的傳統姓名寫道，「我根本不用，也不會記住你的名字...唯一的例外是，如果你也吃姑婆芋，我就會記住你叫姑婆勇」等言論，引發族群歧視疑慮與論戰。

對於朱學恒的言論，Kolas Yotaka說，與她同樣改為傳統族名的原住民們，一定與她一樣面對這類霸凌已見怪不怪，她對此也滿平靜不意外了。她說，在改了族名的10年來，已經遇到不知多少次這類事件，因此也見怪不怪。

Kolas也說，台灣社會是多民族國家，有很多文化，需要更多溝通與理解，若有機會遇到朱學恒本人，她很樂意向他解釋何以要如此登記自己的名字，她會像苦行僧一樣，不厭其煩地與不同想法的人溝通，如此台灣會更正向。

鄭天財說，根據「姓名條例」，原住民族名字是可以用傳統姓名書寫，這部分是他在原民會服務期間所推動的，而目前內政部尚未完全同意身分證單用羅馬拼音的族名，而是採可以與中文並列。

對於朱學恒的言論，鄭天財說，文化彼此尊重是必然的，不論如何使用，都應該要給予尊重，因為有的人甚至有部分原住民也不全然會拼音，若是對方或第三人不會拼或唸錯，他們也會尊重，講錯了也要有更大包容。