精準決策讓柯P封神？ 精闢分析讓網友推爆了

2018-07-12 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕瑪莉亞颱風從台灣北部的東海快速穿過，掃到颱風尾的北台灣並沒有遭受太多災害，不過，風大雨大之後的颱風假問題，成為各縣市首長被評判的標的；這次北北基首次決策不同調，在政壇掀起口水戰，而先前排除眾議相信專業的台北市長柯文哲準確決策，也讓他被廣大的市民恭維，PTT有網友提問指出，「宣布沒放颱風假的那天，大台北地區的頂多午後雷陣雨的程度，也沒什麼風；照這個勢態差不多早上9點就放晴了，請問柯P是否正式封神」，有網友針對柯文哲過去施政態度來分析這個疑問，精闢的回文被網友推爆。

網友PTT回文指出，只要過去看過柯P的演講，就絕對不會說出「柯P封神」這種話，因為柯文哲過去多年擔任醫師，每每談及關於生死，他總是強調「醫師不是神」；既然是人不是神，就一定會犯錯，差別在於犯錯之後有沒有進步而已。

柯文哲過去的行事作風一直就不管「政治正確」，過去當大家都在撒錢發年金時，就只有他就算掉民調，也要砍老人年金；昨天當這名網友看到氣象局的風力預報資料，就知道柯P大概慘了，鄰近的縣市首長（基隆市除外），不分藍綠統統選擇放颱風假，若是跟著放，就算未達標準，到時風雨不大，名嘴也很難用放錯假來抨擊他。

但偏偏柯P就是SOP至上，未達標準就不放假，就像他辦世大運一樣，不懂就聽專業的；但如果連專業的氣象局都失誤那怎麼辦？網友坦言，那也沒辦法，畢盡預估氣象跟治療病人一樣，只能依靠現今的科技水平，盡量努力，事後再回頭檢討是否有可以改善的地方。

網友認為，一個SOP的正確觀念，就是「訂SOP」->「實行」->「檢討」->「修正SOP」的循環，而不是一訂下SOP後卻不時時檢討改進，最後變成陳規陋習；所以只要聽過柯P述說自己的理念就會知道，「他想改的是系統（文化），而不是當明君。」

網友最後強調，別再替他造神了，柯P也不認為自己是神，會支持他的人不是因為他永不犯錯，而是他知錯會承認，然後改進；期許他市長任內能為台灣政局帶來一點新的變化，讓台灣慢慢進步。

這篇精闢的分析讓網友讚爆，紛紛說，「會叫柯神的都嘛是柯黑反串。」、「柯不是神，是頭腦清楚的聰明人」、「他真的是在建立起新的政治制度」、「他要當的是政治家不是政客，注定不討好人」。