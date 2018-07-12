精準決策讓柯P封神？ 精闢分析讓網友推爆了

2018-07-12 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕瑪莉亞颱風從台灣北部的東海快速穿過，掃到颱風尾的北台灣並沒有遭受太多災害，不過，風大雨大之後的颱風假問題，成為各縣市首長被評判的標的；這次北北基首次決策不同調，在政壇掀起口水戰，而先前排除眾議相信專業的台北市長柯文哲準確決策，也讓他被廣大的市民恭維，PTT有網友提問指出，「宣布沒放颱風假的那天，大台北地區的頂多午後雷陣雨的程度，也沒什麼風；照這個勢態差不多早上9點就放晴了，請問柯P是否正式封神」，有網友針對柯文哲過去施政態度來分析這個疑問，精闢的回文被網友推爆。

網友PTT回文指出，只要過去看過柯P的演講，就絕對不會說出「柯P封神」這種話，因為柯文哲過去多年擔任醫師，每每談及關於生死，他總是強調「醫師不是神」；既然是人不是神，就一定會犯錯，差別在於犯錯之後有沒有進步而已。

柯文哲過去的行事作風一直就不管「政治正確」，過去當大家都在撒錢發年金時，就只有他就算掉民調，也要砍老人年金；昨天當這名網友看到氣象局的風力預報資料，就知道柯P大概慘了，鄰近的縣市首長（基隆市除外），不分藍綠統統選擇放颱風假，若是跟著放，就算未達標準，到時風雨不大，名嘴也很難用放錯假來抨擊他。

但偏偏柯P就是SOP至上，未達標準就不放假，就像他辦世大運一樣，不懂就聽專業的；但如果連專業的氣象局都失誤那怎麼辦？網友坦言，那也沒辦法，畢盡預估氣象跟治療病人一樣，只能依靠現今的科技水平，盡量努力，事後再回頭檢討是否有可以改善的地方。

網友認為，一個SOP的正確觀念，就是「訂SOP」->「實行」->「檢討」->「修正SOP」的循環，而不是一訂下SOP後卻不時時檢討改進，最後變成陳規陋習；所以只要聽過柯P述說自己的理念就會知道，「他想改的是系統（文化），而不是當明君。」

網友最後強調，別再替他造神了，柯P也不認為自己是神，會支持他的人不是因為他永不犯錯，而是他知錯會承認，然後改進；期許他市長任內能為台灣政局帶來一點新的變化，讓台灣慢慢進步。

這篇精闢的分析讓網友讚爆，紛紛說，「會叫柯神的都嘛是柯黑反串。」、「柯不是神，是頭腦清楚的聰明人」、「他真的是在建立起新的政治制度」、「他要當的是政治家不是政客，注定不討好人」。

  • 這次北北基首次決策不同讓使政壇出現口水戰，而先前排除眾議相信專業的台北市長柯文哲準確決策也讓他被廣大的市民恭維。（資料照）

    這次北北基首次決策不同讓使政壇出現口水戰，而先前排除眾議相信專業的台北市長柯文哲準確決策也讓他被廣大的市民恭維。（資料照）

  • 網友在PTT回文指出，只要過去看過柯P的演講，就絕對不會說出「柯P封神」這種話。（圖擷取自PTT）

    網友在PTT回文指出，只要過去看過柯P的演講，就絕對不會說出「柯P封神」這種話。（圖擷取自PTT）

  • 底下的網友大多留言表示認同。（圖擷取自PTT）

    底下的網友大多留言表示認同。（圖擷取自PTT）

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