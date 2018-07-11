雙北放假決策不同調 柯文哲：要狗搖尾巴不要尾巴搖狗

2018-07-11 09:44

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市今天正常上班上課，與新北市不同調。台北市長柯文哲上午仍多次強調「他的態度就是尊重專業」、「就照SOP走」。對於北北基共同生活圈放假不一致，造成民眾困擾情況，柯文哲表示，原則上還是共識決，但太明顯跟專業不一樣時，他還是選擇尊重專業。

柯文哲指出，急災害應變中心跟台大氣象團隊已經合作十幾年，他們甚至有專業團隊駐，十多年下來都不斷精進，所以不敢說百分之百正確，但越來越準，所以他的態度就是尊重專業，專業都說沒有達到放假標準，「如果長期培養這個團隊，他們講了卻不聽，那養這個團隊幹什麼。」

柯文哲有說，他後來想一想，新北市幅員太大，貢寮到林口沒辦法適用同一套標準，因為颱風還是有暴風半徑，如果重來一遍，還是會說不放假，但就是新北市濱海那幾個區例外這樣，「應該要狗搖尾巴，不要變成尾巴搖狗，他覺得這是戰略上的問題。」

有媒體詢問，這是否代表新北市只有20％區域達到放假標準，卻要去綁架北北基80％，台北市不願意去妥協？柯文哲回應，SOP可以有例外情形，但要講得出理由，所以昨天為什麼晚間10時才決定，因為當有爭議時「以數學的貝氏定理」來說，前提越清楚時，猜測越準確，如果今天清晨5時才決定上午8時要不要上班，那一定更準，可是這樣也會被罵，就妥協說昨天晚上10時決定，

另就新北、台北、基隆昨溝通情況。台北市政府解釋，昨天氣象局在下午1時、4時、7時都有雨量預測，台北市下午4點時就看到台北與基隆的雨量比較低，未達放假標準，但為了準確蒐集資料，因此等到晚間9時許，氣象局最後一報出來後才做決定，台北市也有詢問新北是否一起發布，但新北對於海岸邊區域有另外考量，才在晚間9時就發布。

至於是否有選舉考量？柯文哲表示，他到現在為止還沒有去選舉，競選辦公室只坐一個人在那裡，只是表示說，他好像有在競選的樣子，不過通常是這樣，市政就照市政走，選舉就等10月8日請假再來思考。