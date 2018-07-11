三中案馬遭起訴 吳敦義當年神預言：3年內必受「魔考」

吳敦義在2008年擔任祕書長時，神預言三中案「3年內必將遭各種魔考」，如今吳敦義一語成讖。（資料照）

2018-07-11 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署昨起訴三中交易等國民黨黨產案，前總統馬英九等人均被依違反證券交易法等罪起訴。現任國民黨主席吳敦義在2008年擔任祕書長時，也曾質疑中影交易案有問題，當時他上簽呈給黨主席吳伯雄，還神預言「3年內必將遭各種魔考」，如今吳敦義一語成讖。

北檢調查指出，中影交易以每股65元賣價，不僅低估中影三大不動產價值外，也沒計算中影所持有的影片價值，總計造成中投公司損害18億231萬6650元。

2008年時吳敦義曾上簽給時任黨主席吳伯雄，直言「這就是銀未入手，而貨已失控的情況」，另提及「此一回算機制，三年內必將遭受各種魔考…」，吳敦義的神預言在10年後成真，馬英九昨天遭起訴。

《鏡週刊》報導，另外檢方也查出，三中案交易過程，時任國民黨祕書長、馬嫡系老臣詹春柏也曾當著馬英九面，痛批前中時集團老闆余建新強索近5億元回饋，認為是買空賣空詐賭，詹還質問馬「財務我不懂，但我是一個普通人，你把祖宗留下來的黨產登記給別人，你錢在哪裡？拿來給我看。」

馬英九當時雖也認為交易案回饋「很荒唐」，但最後仍無視詹春柏勸戒，由中投高層委請具有法律、財會等專業人員，設計「天龍八步」手法，以層層名目與程序移轉黨產，還大手筆備妥6000萬元打官司。