不只買M1A2戰車 陸軍還提出這9項武器採購案

2018-07-09 13:44

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方向美採購M1A2戰車案獲得府院全力支持，將編列約達300億元經費採購，軍方高層官員今天更透露，陸軍提出的採購案，不僅只有M1A2戰車，還包括採購新型野戰防空飛彈，以及新型裝騎戰鬥車、新型砲擊砲車等等共計9項，將要全面汰換使用已達25年以上的陸軍各項裝備。

官員今天表示，陸軍在近年來已陸續換裝阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機、「雲豹」八輪甲車以及「雷霆二千」多管火箭等主要武器裝備，以適時汰換老舊的UH-1H直升機、V150四輪甲車與M113系列甲車，對於尚未汰除的現役老舊裝備，如M60A3戰車、CM11戰車、M41D戰車及各式火砲等，除了透過各項延壽與維保機制，有效維持裝備的妥善率外，各項汰舊換新的規劃，均已納入陸軍建軍構想及兵力整建計畫的整建要項，在循序完備建案程序及預算編列後，將可逐年辦理採購及汰除。

他表示，根據陸軍向國防部提出的「陸軍後續新式重要主戰裝備建案籌規劃」，陸軍共計提出9項，均已納入陸軍建軍構想及兵力整建計畫的整建要項，項目包括「新型戰車、新型野戰防空武器、高效能反裝甲飛彈、新型砲擊砲車、新型155公厘火砲、裝騎戰鬥車、新型履帶型戰場救濟車、新型油罐車，以及新型步槍」。

官員說，陸軍要採購新型戰車，就是為了要汰換老舊的M60A3戰車及CM11戰車，軍方鎖定的是美國M1A2戰車，並且已向美方進行探詢；在相關數量上，陸軍裝甲兵科的將領希望採購M1A2戰車的數量至少要在500輛以上，但就國防部的立場，因為現役戰車還有1000餘輛，國防部不認為一次買回500輛是個好主意，目前傾向向美採購108輛，主要先更換北部軍團兩個戰車營的戰車。

另在新型野戰防空武器方面，軍方官員說，陸軍的車載式刺針，也就是「復仇者」飛彈系統，在台服役已近20年，由於使用的刺針飛彈彈種老舊、車輛行駛也有容易翻覆等危險因素，軍方考量汰舊換新，未來會在將復仇者飛彈車性能提升，或是採購國造野戰防空飛彈系統進行評估。