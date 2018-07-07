曾永權授旗盧秀燕 胡志強站台：不要輸掉可能會贏的選舉

2018-07-07 13:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市黨部今天舉行選舉輔選督導會報，副主席兼秘書長曾永權、前台中市長胡志強、立委江啟臣都到場表達支持，曾永權並授戰旗給盧秀燕，曾永權與胡志強兩人皆表示，今年的選舉，國民黨的氣勢逐步上揚，台北、台中民調都贏，而高雄市後勢看好，一定要讓這場選舉打贏，眾人並高喊「民進黨不倒，台灣不會好」。

台中市黨部主委陳明振表示，國民黨的台中市長參選人盧秀燕舉辦吃豬血湯活動，而高雄市的市長參選人韓國瑜吃魯肉飯，台中及高雄相呼應。

副市席曾永權表示，台中市長林佳龍受到意識型態影響，將胡志強在台中市規劃眾多交通建設予以取消，引起民眾強烈質疑。

曾永權表示，中央及地方現在已是民進黨一黨獨大，多數暴力在立法院通過很多危險法律，讓台灣變成獨裁國家，並制定不當黨產條例來清算國民黨。

曾永權表示，民進黨還推動軍公教警年改，製造階級對立、不承認九二共識，造成兩岸對立，如今民怨四起，民進黨不倒，台灣不會好。

曾永權強調，台灣要團結起來，要讓盧秀燕當選，讓市議員及里長的當選極大化。

前台中市長胡志強表示，各項民調顯示，台北、台中的民調都勝過民進黨，而高雄市雖還是落後，但後勢可為，國民黨的氣勢逐步上揚，但國民黨要團結、加油，不要輸掉可能會贏的選舉。

胡志強強調，會力挺盧秀燕，不管是市長或者是市議員、里長選舉，黨部有需要，他會隨傳隨到。

盧秀燕則表示，今年選舉提出3大政策，分別是提出解決空污問題、恢復老人健保補助及台中市民憑身份證免費參觀花博。

而解決空污問題有4大主張，停止中電北送、不改善空污就停或撤發機組執照、提反空污公投及向台電求償。

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