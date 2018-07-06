國民黨申報中國南京土地要求追回 黨產會：請連戰向習近平反映

2018-07-06 14:55

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕國民黨今天出招反擊，向行政院黨產會申報曾持有在中國南京明故宮及湖南路的土地資料，要求黨產會確實調查，並向中國當局追回國民黨財產，以免瀆職；對此，黨產會委員表示，前國民黨主席連戰近日要見習近平，可直接反映土地被佔，或許更加明快。

最近才被行政執行署成功拍賣台北市嘉興街、南京東路兩處黨工宿舍的國民黨，今天出招反擊，向行政院黨產會申報曾經持有在中國南京明故宮及湖南路的土地資料，並要求黨產會確實調查並向中國當局追回上述財產，以免瀆職。

國民黨指出，近日整理舊有卷宗資料時，無意間翻找出該黨曾持有中國大陸南京市中山東路明故宮地段土地（面積868畝05釐3絲，換算約為578669平方公尺）及南京市湖南路地段土地（面積166畝6分03毫，換算約為110667平方公尺）的證明文件，因此依據不當黨產處理條例第8條規定向黨產會補申報資料。

國民黨表示，這2筆土地為合法取得，但依據黨產條例規定，雖現非該黨所能實質掌控的財產，但符合黨產條例所規範應申報內容，該黨為免罹於黨產條例第10條及第6條規定，被推定為不當取得財產而遭充公、沒收或追徵，因此向黨產會補行申報上述土地資料，並請黨產會依該黨所申報的資料「確實遵照黨產條例第6條之規定辦理，認真調查上述財產是否為本黨不當取得之財產，以避免造成瀆職之嫌。」

對此，黨產會委員指出，國民黨一方面指摘黨產會違法違憲，一方面又要黨產會積極調查並協助追回，「搞得我們好亂」。

黨產會委員建議，國民黨前主席連戰近日將前往中國，屆時若見到中國共產黨主席習近平時，希望能直接當面反映土地被佔一事，或許更為明快。