陳光復：太陽能板提前報銷...送辦 縣府賣官流言...要告

針對太陽能板工程不到5年就更換，縣長陳光復指示移送檢調單位偵辦。（記者劉禹慶攝）

2018-07-06 14:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對斥資3.6億元興建澎湖太陽能板，原本規劃使用20年，卻不到5年就報銷了，引發縣長陳光復震怒，指示全案移送政風及檢調單位徹查；另外選舉將屆！坊間出現縣府賣官買官流言，意圖影響選情，陳光復將對抹黑者提出毀謗告訴。

澎湖2013年由經濟部能源局補助3.6億元，選擇20處推動「建置澎湖低碳島專案計畫」，其中規模最大的馬公機場前中央廊道與機車車棚、馬公第一漁港太陽光電，為2大指標性工程，馬公機場太陽光電示範工程，還曾榮獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類金質獎」。

只是原本設計20年使用期限，因部分支架受鹽害腐蝕斷裂，全面更換太陽能板，針對5年前上一屆澎湖縣政府花了3億6千萬元，安裝太陽能板，結果要用20年的工程，4年多就報銷了，浪費公帑、是否涉貪瀆情事，縣長陳光復指示全案移送政風及檢調單位徹查，以保民脂民膏。

另外選舉年將屆！有心人士散播假消息，意圖抹黑澎湖縣政府團隊，縣長陳光復今天深表憤慨，表示縣府將對抹黑者提起毀謗告訴，透過司法予以重懲。至於所謂紅包文化的傳聞，他歡迎外界檢舉，若有提出人事紅包具體證據者，他將陪同一起向檢調單位舉發，只要獲檢調採證成案者，他個人也將自掏腰包，發給檢舉者30萬獎金。