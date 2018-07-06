礦業法列優先卻未修完 環團籲民進黨下會期兌現改革承諾

2018-07-06 14:24

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院臨時會今天結束，被列為優先法案的礦業法未能完成修法，環保團體呼籲民進黨團，下會期應將礦業法排入優先法案並完成三讀，兌現小英總統礦業改革的承諾。

礦業法共有128個條次，其中28個條次在初審通過時被保留，這當中有民間高度關注的「國土審議」、「關礦計畫」、「環境保證金」及「原民權利」等重點條文。

地球公民基金會發表聲明表示，1930年國民政府在中國所立的礦業法，被直接搬到台灣使用，法案充斥大幅向礦業權者傾斜「霸王條款」，造成如「亞洲水泥新城山礦場案」不需地主同意便能在私人土地上挖礦的悲劇。台灣已進入第三次政黨輪替，正開啟轉型正義之路，這樣明顯違反基本人權的法，應重新檢視、修正。可惜的是，行政院及經濟部，站在礦業權者的立場，想方設法的要在礦業法條文中塞入過度保障業者的但書。

民間期待礦業法應與國土計畫接軌，重新檢視礦業開發的空間規劃是否妥適；建立「關礦計畫」與「環境保證金」制度，讓礦業權者能於關場離開前履行企業社會責任，確保環境整復、勞工轉業輔導、降低礦場周遭社會經濟衝擊影響等事項。若有不可歸責於業者的原因導致無法完成，政府也能運用環境保證金代替業者完成，可惜如此進步條文尚未通過。

值得肯定的，經濟委員會初審通過「開發中的礦場」要依環評法規重新檢視，於一定規模以上且位於環境敏感區的礦場，需補辦環境影響評估審查。但在朝野協商或表決仍有被翻盤的可能，仍需監督把關。