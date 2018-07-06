陸戰隊進駐AIT傳聞不斷 梅健華重申：美國政策未變

2018-07-06 12:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國派遣海軍陸戰隊駐守美國在台協會（AIT）的風聲時有耳聞，AIT處長梅健華今天重申美國政策沒有改變，維安政策是內部事務，AIT不會和外界討論，也不會用維安政策做政治表態。另針對美國軍艦可能在台海航行一事，梅健華則說，美國在國際法範圍內實現航行自由，促成區域和平與穩定。

美國在世界各地外交領館設有「陸戰隊之家」，AIT前處長楊甦棣曾數次透露台北新館也會有，屆時將由「美國陸戰隊使館警衛隊（MSG）」派駐一支分遣隊負責維安。美國有線電視新聞網（CNN）上週報導則指出，美國國務院已要求派遣陸戰隊進駐AIT。美國國務院官員對此表示，美方基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」未變。

梅健華今天上午在其離任記者會上回答媒體提問則重申，AIT信義路現址由美籍人員與在地警衛一同合作維安，內湖新館也會沿用。他強調，外界認為美國政策有所改變，事實上沒有絲毫改變。因為美國都會派遣相關人員到海外據點維安，而他們到台灣進行維安，與所謂政治上的立場表態「完全是兩回事」。梅健華強調，AIT不會用維安政策做政治表態，同時也不會和外界討論維安政策，因為這屬於內部政策與業務。

另外，曾有報導指出美國考慮派遣軍艦進入台灣海峽，反制中國軍機與軍艦繞行台灣。梅健華今天也在回答提問時說，一般而言，美國在國際法允許範圍內，都會飛行和航行，例如在公海進行的自由航行宣誓，「一直以來都在進行、將來也會持續下去」。梅健華說，美國過去一段時間以來，就這些自由航行的宣示作法，主要目的也就是向區域內的國家表態，強調美國在國際法範圍內，都會飛行與航行，這些做法也促成區域和平與穩定。