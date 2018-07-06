民眾讚林智堅比較帥 林佳龍神回「站穩婉如心中第一就好」

2018-07-06 09:59

〔記者王駿杰／新竹報導〕社群媒體的運用，已成為足以撼動選情的重要工具，政治人物無不用心經營。台中市長林佳龍近日在IG（Instagram）上傳自拍照，問網友「自拍側拍喜歡哪一張？」不料有網友竟回「第一名是新竹市長林智堅」；林佳龍則逗趣回應「智堅有型！我只要站穩婉如心中第一就好」。

隨著年底大選逼近，各參選人為搶攻票源，經營網路社群已成為趨勢，從臉書到IG，大家比理念、比政見，甚至連顏值都成為民眾茶餘飯後的討論話題，參選人比得用心，民眾聊得開心。

地方人士指出，林智堅自4年前勝選後，就被民眾稱為「型男市長」，由於他擁有高顏值、高親和力，每次參加活動，都會引來民眾爭相恐後拍照。

地方人士分析，政治人物要獲得民眾目光，不再只能低頭默默跑地方場，不但要慎重打理外觀，經營形象，也不能只當個花瓶，林智堅的臉書或IG，特色是「真實」，除了分享政策，還有幕僚側拍、生活隨拍，內容豐富生動。

此外，年底大選，民進黨新竹市黨部通過市議員提名及徵召案，除6名現任議員爭取連任，另有6名新人登記及徵召參選，這6名新人擺脫傳統選舉模式，改採聯合行動，6人一起到各選區拜票、演說，連經營臉書的內容，從文宣到照片，也都是6人一起。

地方人士說，這6人無論打選戰的方式、外型都與林智堅雷同，希望營造乾淨、清晰的政治形象，是否能仿效林智堅改變竹市的傳統選舉模式，在年底奪下佳績，值得觀察。

6名新人包含柯建銘特助鄭美娟、前社會處長陳雪慧、林智堅前辦公室主任賴稟豐及劉康彥，林智堅前辦公室秘書曾文濤及陳建名。