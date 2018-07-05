侯友宜當年若代表綠參選 洪耀福：藍打侯會比現在慘烈百倍

2018-07-05 17:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜深陷文大宿舍爭議，遭綠營猛攻，他日前接受媒體訪問表示「民進黨曾找過他選其他縣市首長」。民進黨秘書長洪耀福今與媒體茶敘證實，民進黨2008年選舉時，的確徵詢過侯參選嘉義縣長或台中市長，但當時接觸侯，隱約知道侯對參選有顧慮，但對侯的顧慮未深究。

洪耀福表示，當時詢問社會各方人士參選意願，但選舉是大事，要接受檢驗，每個人會有自己疑慮和考量。如果有意願代表民進黨參選者，民進黨也會做調查徵信，然而當時侯友宜有顧慮就沒與侯深談，國民黨找侯友宜參選，應該沒有經過徵信和深談，把事情做處理，才會留下這麼多漏洞。

洪耀福表示，當年侯友宜若是代表民進黨參選嘉義縣長或是台中市長，國民黨難道不會打文化大學宿舍的事？相信國民黨掌握的黑資料更多，若國民黨打侯，會比現在強十倍、百倍，要選舉的人，都要站在擂台上接受檢驗，無關藍綠。

他指出，侯友宜面對危機，太用傳統老政客思維，以為導到藍綠就能脫身，沒顧慮一般人想法。侯的講法也許藍軍可以接受，但中間選民是否會接受這說法？「藍綠不是一切你所有行為的遮羞布！」

洪耀福說，當一般百姓對侯友宜產生懷疑，懷疑的種子埋下後會迅速擴張。侯過去看起來是強悍的警察，遇到事情就站在第一線，但當政客時，卻什麼都推給別人，推給文大、太太、娘家，最後推給幕僚，百姓就會開始懷疑，侯選舉的時候和當警察時「怎麼差這麼多？」