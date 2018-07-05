解決文大4百學生住宿 議員：大群館由北市府包租代管...

2018-07-05 17:27

〔記者蕭婷方／台北報導〕文化大學宿舍大群館爭議，北市都發局認定文大違規使用。台北市議員王欣儀今指出，宿舍認定違法後四百大學生將頓失住所，建議市府可將大群館啟動包租代管，自行當房東，不僅解決法令問題，同時也能解決學生住的問題。

北市都發局昨召開記者會，指大群館現勘後違法都市計畫法，現已發出行政指導函給文大及又昱公司，要求兩個月內改善，否則將依都市計畫法開罰六萬元到三十萬元罰鍰，最重可斷水斷電。

由於此舉可能使大群館學生面臨無宿舍可住窘況，北市長柯文哲日前也表示，可由又昱公司收回自行出租解套；不過由於爭議未定，北市目前應急方法，要部分學生改住市北科的專案住宅。

王欣儀指出，專案住宅地點距離文大超過八公里，又在山下，且附近的其他大學也有需求，床位也供不應求，根本無法真正解決文大的問題。

王欣儀說，原先大群館宿舍費就較校外租房的租金便宜，若收回由又昱公司自租，相關管理、人事、維修成本勢必增加，羊毛出在羊身上，增加的成本恐終究會反映在租金上。

王欣儀指出，學生不能淪為選舉政治鬥爭的犧牲品，相關住宿權益應予以保障，市府可透過目前推動中的包租代管政策，由北市府當房東，將大群館交由市府做「包租代管」，除了可解決法令問題，同時也能解決學生住的問題，並增加包租代管的績效。

此外，文化大學前校長吳萬益日前指出，由於過去學校宿舍不足，才會決定以承大群館作為租宿舍，當作短期作法，長期再由校舍改建計畫逐步增加宿舍床位；後因文化大學校長換人，改建計畫也無下文。台北市議員王威中也呼籲文化大學，盡快重啟當年的改建校舍計畫。