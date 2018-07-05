打完香蕉又換鳳梨？ 綠委批：國民黨為了選舉胡亂抹黑

鳳梨價格崩盤，中南部雲林、嘉義與屏東等地的鳳梨農4日串連北上到立法院與行政院抗議，高喊政府無能、農民無辜，並在行政院前砸鳳梨表達不滿。（資料照）

2018-07-05 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕日前香蕉產量過剩導致價格下跌，近來鳳梨價格慘跌也讓農民欲哭無淚，中南部鳳梨農4日串連北上到立法院與行政院抗議，國民黨立委也陪同在旁砲轟政府無能、高喊農民無辜。對此，綠委林俊憲痛批，國民黨為了選舉在胡說八道，這樣做根本害慘農民。

林俊憲昨（4日）晚在三立節目《新台灣加油》表示，看到這些抗議行動讓他很生氣，認為國民黨不幫忙農民就算了，也不要害農民，「你不幫忙沒關係，你不要胡說八道」。

他指出，鳳梨一斤1到3塊的價錢每年都有，但這是「劣果價」，代表說這些水果並不會出現市場裡面正常買賣，而是會送去工廠製成鳳梨乾、果醬及鳳梨酥等等。

林俊憲強調，政府還有1斤2塊的運費補助來體恤農民，但國民黨卻拿劣果的價格來炒作「鳳梨價格崩盤」，根本是在胡說八道。國民黨這些人剛抹黑完香蕉，現在又來打鳳梨，接下若沒阻止他們就會打火龍果、芒果，「農民會被你們害死」。

林更痛批，國民黨這幾個帶頭出來抗議的，都是要在年底出來選舉的，「要選舉沒關係，但操作政治議題，千萬別害死農民」。