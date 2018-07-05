史瓦帝尼與我邦誼至死不渝 無意參加中非峰會

2018-07-05 11:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕中非關係升溫，使我於非洲唯一友邦史瓦帝尼邦誼備受關注。外交部今天表示邦誼穩固，史瓦帝尼到目前為止並沒有收到中非合作論壇峰會的邀請函。史瓦帝尼也明確向我方表示，不會參加中非合作論壇。

中非高層互訪頻頻，中國國家主席習近平7月下旬將訪南非出席金磚峰會，也將訪問非洲國家；中非合作論壇峰會也緊接著將於9月在中國北京登場。但因中國外交部長王毅曾放話表示，期盼在今年早日「實現大團圓、照張中非全家福」，使台灣在非洲唯一友邦史瓦帝尼與我邦交關係備受矚目。

外交部亞非司司長劉邦治今天出席例會時表示，針對中非合作論壇一案，我方獲悉史國並沒有收到邀請函，史王也告訴我方不會參加該峰會。劉邦治說，中國對我友邦施壓不是一天兩天的事情，「每個邦交國都有受到中國壓力」是確實的情形，但史國與我國的關係是「至死不渝的程度」，他對兩國邦交充滿信心。

而上週我駐史瓦帝尼大使陳經銓驚傳因積勞成疾中風，劉邦治今天說，陳大使身體狀況有改善，但仍需時間治療、靜養。劉邦治說，史王與史國相關部長都相當關心陳大使病況，也祝福陳大使早日康復。據悉陳大使已從南非轉回史國，正在積極治療中。

劉邦治說，大使靜養並不影響邦誼，雙方合作計畫進行順利，外交部依照既定工作流程，由代辦處理公務，一切館務順利進行。例如我和史國王母基金會已經簽署溫室興建計畫合約，計畫約需10萬美金，6月下旬已經撥出部分承諾款項，現正進行招標，一切順利。

至於外交部是否安排後續人選接任大使職務，劉邦治僅表示長官會思考這個問題，他完全不知情。

另，五月下旬與我斷交的布吉納法索，目前我仍有2名人員在布吉納法索大使館處理最後館務，將於近期內返國。布吉納法索駐台大使館則已撤離。