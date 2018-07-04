全台最大國會頻道網站升級啦！ 議案文書任你查

2018-07-04 20:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕自第9屆立委就任後，立法院院長蘇嘉全、副院長蔡其昌持續推動國會透明化。除電視、手機都能收看國會議事轉播外，未來還能與立委們無差別地直接查閱各委員或行政院的議案關係文書，讓國會透明再度升級。

蘇嘉全、蔡其昌今前往華視攝影棚，共同為國會頻道拍攝宣傳影片。在攝影棚中，蘇嘉全、蔡其昌在工作人員指導下，近乎零NG地完成指定動作與台詞，曾是政論節目常客的蔡其昌，拍起宣傳影片更是宛如家常便飯。

蘇嘉全受訪表示，國會透明化在第一階段的，設置了123台、124台的國會議事轉播頻道，在轉播設置後，這次特別增加國會頻道網站中更細節的東西，讓會議議程、國會小百科及法令依據等資訊，都能在網站內查詢。

蘇嘉全說，這次增加進一步的資訊，可讓民眾在會議頻道轉播中，一邊看一邊查閱立委或行政院的提案關係文書，以利民眾看轉播時更加了解會議內涵，呼籲民眾能善用國會頻道網站，多多點閱收看，以更加了解國會的運作。

蔡其昌說，國會透明是台灣人民的期待，他們上任後，在短時間內將所有會議開會的過程實況轉播，且不只在電視看得到，連手機、網路都看得到，如今議事公報都能配合轉播，讓民眾更加了解立委們到底在立法院做什麼。

蔡其昌表示，藉此，民眾得以監督立委、了解政策，未來在國會透明的努力上，他們會逐年做更多、做更好，雖然已經達成實況轉播了，但好還要更好。