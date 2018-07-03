選他眼鏡行生意會好？ 姚文智：讓大家一直跌破眼鏡

民進黨台北市長參選人姚文智與市議員參選人陳怡君共同舉辦市政座談會。（記者黃建豪攝）

2018-07-03 20:52

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智與台北市議員的聯合市政座談會，今晚輪到與民進黨中山、大同區市議員參選人陳怡君共同舉辦。姚打趣表示，他日前到眼鏡公會演講說，一旦市長選舉投給他，生意就會大好，因為他會讓大家一直跌破眼鏡。

市政座談會晚間6時半選在保安宮六藝廣場進行，立委陳歐珀、前立委蔡啟芳、台北市政府前副秘書長李文英、獨派大老史明都到場相挺。陳怡君表示，一開始怕沒人才辦選在開放空間的保安宮六藝廣場，因為這裡會有行人來來去去，看起來較熱鬧。所幸座談會開始後，現場已經約有200多人。

陳怡君也說，3年半前，柯文哲也曾在六藝廣場辦過選舉音樂會，當時還是由她幫柯文哲主持，在施政上，柯有做得好的、也有做不好的地方，但柯竟說垃圾不分藍綠，當初支持柯的人，有淺綠、淺藍也有中間選民，會講出這種話的人，還有良心嗎？根本傷害大家的感情，當選議員後將全力爭取恢復敬老金，並清查閒置公有土地，為中山、大同區爭取公共托幼空間。

李文英致詞指出，台灣連想參與世界衛生組織都因中國受挫，台北市長柯文哲身為首都市長、醫師，更該瞭解醫療無國界的道理，因此她並不是要批評柯文哲的兩岸一家親主張，但面對中國壓榨台灣生存空間，明顯與台灣不親，柯卻不願意調整方向，4年前的白色力量已經變了。

姚文智則於晚間7時半到場。姚表示，大家都說都市更新要做，但按照現在的都更腳步，一年只能完成2000戶，平均做一戶就要10年，現在共有57萬戶要都更，全部做完要等2300年，所以一定要改變，而柯文哲任內竟然只完成斯文里1件，就代表方法有問題。