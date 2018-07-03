吳茂昆遭彈劾 東華大學：不評論

2018-07-03 17:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前教育部長吳茂昆於國立東華大學校長任內，把學校的綬草專利在美國開設師沛恩生技公司，並向中國取得專利權，今天監察院具名投票全數通過彈劾吳茂昆。對此國立東華大學表示「不評論」，但學校一定會捍衛校方的專利權。

東華大學主任秘書古智雄說，對於彈劾結果「學校不便評論」，他強調，對於綬草專利權的部份，由於國際專利申請相當複雜，已由該校研究發展處瞭解法律面及現況，並行文經濟部瞭解專利權相關的一律，希望早日追回原屬於學校的專利，回歸國立東華大學。

監察委員高鳳仙、楊美鈴提案彈劾吳茂昆，監察院彈劾案由指出，吳茂昆在101年1月23日至105年1月22日任職國立東華大學校長任內，於104年8月在美國加州申設師沛恩有限責任公司，9月獲核准成立，吳茂昆惟「公司執行業務股東」、負有管理權限，也有實際參與公司委託申請專利業務，違反公務員服務法13條第1項規定。

此外，吳未經東華大學授權或同意，於104年8月將該校糙草醫藥應用專利的美國臨時申請案（US62/106,177）、以及我國專利申請案（TW104107161）讓與美國師沛恩公司，並於9月以師沛恩公司明義，提出專利合作條約國際申請案，侵害東華大學專利權；且吳自己申請東華大學「美國發明專利申請勞務採購案」動支八十萬元，導致東華大學校方「因不知其以公司名義申請」，而於105年3月匯款76萬6千餘元（23340美元）給WSGR專利事務所，已違反公務人員服務法第六條、公職人員利益衝突迴避法第六、第七條等，公務人員知有利益衝突之情事者應自行迴避、及不得假借職務全力、機會或方法圖其本人或關係人之利益，今天實施記名投票獲得通過。＃