「大群館」違規使用！北市都發局：不得作寄宿舍使用

文化大學宿舍大群館爭議持續延燒，北市都發局今天指出：文大「大群館」不得作宿舍使用。（資料照）

2018-07-03 09:54

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局今天上午發新聞稿，依照都發局於6月25日的現勘，以及文化大學於6月29日回函判定，確認文化大學「大群館」違規作寄宿住宅使用，要求文化大學及所有權人又昱實業有限公司應盡速改善並維護學生住宿權益，都發局樂意提供行政協助，共同保障學生住宿之權益。

根據「台北市土地使用分區管制自治條例」規定，第二住宅區（特），可做集合式住宅，但不得申請寄宿舍，非屬教育設施。而大群館於1997年申請使用執照時，為99個門牌的集合式住宅，並非「一門牌99戶」的寄宿住宅。

然而於2012年、郝市府時，議員李慶元舉發該棟不符合消防安檢，建管處認為大群館屬於建築物使用類組使用項目表的H1類組宿舍，應比照宿舍作公安申報；但同年都發局都市規劃科也發函，仍認定大群館屬多門牌住宅，雖出租供學生使用，仍屬於集合式住宅，造成局處內出現自相互矛盾的解釋。

對於最根本的使用分區議題遲遲無下文，都發局上週五收到回函指出「大群館是學生宿舍，也是教育設施」，都發局尚未判定是否違法；若最後認定違反使用分區，依「都市計畫法」可連續開罰6到30萬元，直到改善為止，最重也可斷水電。