大群館違規使用，文大遺憾：北市府前後矛盾。（資料照）

2018-07-03 11:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學「大群館」因侯友宜參選新北市長，被民進黨踢爆違規使用，今天台北市都發局正式公告，認定其已違規，對此，文化大學聲明遺憾，指出該館租賃合約至少4年且經法院公證，合乎政府規定，對北市府前後矛盾說法深感遺憾。

文大指出，針對大群館，北市都發局曾同意校方做公安申報，如今卻未依教育部辦法，採認為教育設施，又認定違規，對其前後矛盾深感遺憾。

文大表示，依教育部辦法，校外學生宿舍使用、租賃合約4年以上且經法院公證，即可視為校舍，屬教育設施，認為大群館承租完全合乎教部規定。

文大質疑，北市都發局呼籲文大及大群館所有人盡速改善，但卻未具體指導如何改善，不知2個月內能否完成，也不知改善後是否能合法，認為北市府公文仍有模糊地帶，將再次請示要求明示。

文大強調，將以維護學生住宿權為最高處理原則，請家長、學生安心，更呼籲相關單位慎重考量400多名學生住宿問題，妥切處理。

文大聲明全文：

一、 對於都發局未依教育部之相關辦法認定大群館為教育設施，且相關決定亦與當初同意文大作公安申報、從未認定大群館違規之前例前後矛盾，文大深感遺憾。

依照教育部之相關辦法：租用校區外提供學生宿舍使用、租賃合約至少四年以上且經法院公證證明者，即可視為該校校舍，屬於教育設施。大群館之承租完全合乎教育部之規定。

二、 都發局呼籲使用人（文大）及所有權人（又昱實業）應盡速改善並維護學生住宿權益，卻並未作具體之行政指導指示如何改善，及未說明是否兩個月內即可完成改善，以及改善後是否即屬合法？對此函文模糊之地帶，文大將再發文都發局，請都發局明示。

三、 無論大群館將來能否繼續作為文大之宿舍，文大將以維護學生住宿權益為最高處理原則，請文大學生及家長安心，並呼籲相關單位能慎重考量四百餘名學生之住宿問題、妥切處理。

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