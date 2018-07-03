陳文成命案37週年 促轉會鎖定力追真相

行政院促轉會成立後，鎖定陳文成命案進行調查，將從政治檔案抽絲剝繭還原歷史真相。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2018-07-03 08:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今日適逢陳文成命案37週年，1981年7月2日他被警總約談後，隔日陳屍台大研究圖書館旁，加害者至今未明，死因至今成謎。據了解，行政院促轉會成立後，鎖定陳文成事件進行調查，將從政治檔案抽絲剝繭還原歷史真相。

促轉會指出，對於陳文成命案、林宅血案等重大政治冤案，會立案進行特別調查，從調查局、軍情局、警政署等上萬件政治檔案中，追尋一切蛛絲馬跡，「重大政治冤案一定會調查處理」。

據陳文成博士紀念基金會過往調查，留美教授陳文成返台遭到警總約談，與國民黨海外職業學生密告有關，約談內容涉及在美成立基金會為「美麗島雜誌」募款一事，美國法醫當年也發現屍體有被刑求傷勢，但警總聲稱死因為「自殺」。

「是自殺還是被自殺？」官員研判，陳文成的死與警總脫不了關係，台灣在威權統治時代，黨國鷹犬策畫「制裁」異議者，並透過共犯結構包庇加害者，讓真相石沉大海。

對此，促轉會副主委張天欽也強調，林宅血案、陳文成命案等政治冤案，促轉會所做的調查，會比現有的更具體深入。

他指出，台灣在威權統治時期，相關共犯體系及加害者，都會全盤進行調查，不會只有最上層的蔣介石，下面盤根錯節的共犯結構也要釐清。

此外，促轉會近期已與調查局接洽，調查局將配合提供檔案給促轉會調查，促轉會第一階段將從三萬件檔案中，先排定優先順位，挑選一萬件有必要調查的檔案執行，若有出現與陳文成或其他重大政治冤案相關的，再特別挑選出來。

據了解，促轉會成立一個月來，湧入許多陳情信件，民眾希望促轉會為其沉冤昭雪，有近9旬長者親筆寫信，為先父1950年代的不法判決擊鼓鳴冤，更有軍官陳情在1970年代因不願加入任何黨派，後來遭遇逮捕、沒收財務，更受到勞役等牽連。

促轉會委員表示，陳情案已破40件以上，最多的是平復司法不公，其次為盼望清除威權象徵，顯示民眾對於促轉會賦予高度期待，促轉會是他們最後唯一的希望，肩負轉型正義的重大責任。