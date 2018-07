拚連任再辦競選團隊海選 柯P：當作再騎一次一日雙塔

台北市長柯文哲今在臉書公布競選團隊海選內容。(擷取自臉書)

2018-07-02 18:15

〔記者沈佩瑤/台北報導〕拚連任,台北市長柯文哲今在臉書公布競選團隊海選內容,徵求包括發言人、隨行幕僚、社群經營、活動企劃、議題撰述等人才,柯也在臉書貼文中重申,這次連任,我仍然把它當作改變台灣政治文化的社會運動,就像再騎一次一日雙塔一樣。

柯文哲稍早以「選才、選服務、選創意,Join teamKP!」為題在臉書發文,他表示:「我始終相信,眾人的智慧,大於個人的智慧。」

他談到上次選舉,透過海選招募出一批人才來參與。這次連任,仍然把它當作改變台灣政治文化的社會運動,就像再騎一次「一日雙塔」一樣。

除了海選人才,柯強調同時也希望徵求許多新穎的服務與活動創意。這不只是一場需要「人」的選舉,也要有新的「思維」與「創意」,才能真正翻轉過去舊有的選舉模式及政治文化。

也許是想挽回因為取消重陽敬老金流失的長者票,柯還特別喊話,除了誠徵年輕人外,「我也期待市民前輩-特別是各行各業的退休朋友,也一起加入我們的團隊。有了你們,這場選舉才有世代對話的空間、透過彼此相互學習,倡議共享開放的目標。讓我們一起大顯身手,創造一個跨世代的政治實驗。」

他在貼文最後重申,全新的選舉文化,此刻正在發生!Keep it Real Keep it Possible!

柯文哲臉書貼文: