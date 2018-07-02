PM2.5、紫爆天數創新低 林佳龍：空汙減量措施奏效

2018-07-02 12:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市今年上半年PM2.5、紫爆天數雙創8年新低，市長林佳龍今受訪表示，市府空汙減量措施發揮效果，包括減少生煤、空汙時期台電配合降載、空汙法的通過，多項作為均有助空品改善，下半年會繼續努力，加速擴大改善。

中市2014年上半年的PM2.5平均值為每立方米28.9微克、紫爆天數為50天，林佳龍上任後積極推動各項創新空汙防制策略，今年同期的PM2.5降為每立方米20.9微克，紫爆天數也大幅降至10天，雙雙創下近8年來新低。

林佳龍接受媒體詢問時指出，空品改善除台中火力發電廠減煤外，工廠鍋爐也從重油改為天然氣，除固定汙染源，對於移動與逸散汙染源也多方面著手改善，包括宮廟減香、減少鞭炮、降低餐廳油煙等，以及推出鼓勵電動車的政策，協助二行程機車退場。

媒體詢問有立委提出「中電不北送」，林佳龍說，市府推動「中電中用」，今年中部發的電可能不夠中部使用，因此「中電不北送」是空話；推動「中電中用」是搭配電業法的改革，建立區域電網，以智慧電表架構更有效率的發電、輸配售電的制度，這是較為負責任的作法，應秉持「哪裡的發電，哪裡優先來用」的原則，後續再進行調配，避免再如過往不斷發電提供外地使用的狀況。

林佳龍強調，「中電快要不夠中用」，「中電不北送」是假議題，外界指因中電外送，所以火力全開，這種說法其實是打臉所屬的政黨；過去其他黨執政時火力全開，近3年多來已持續降載且減排，各項指標都展現改善成效，目前不但沒有火力全開，在大幅減煤與降載後，中電只夠中用。