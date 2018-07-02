雙城論壇舉辦地點？ 柯P：要找個易守難攻的

台北市教育局舉辦「嗡嗡嗡市政小蜜蜂--暑期市政體驗營」，今天（2日）在市府舉行開幕式，市長柯文哲應邀出席，並回答學生及媒體記者提問。（記者方賓照攝）

2018-07-02 11:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府「市政體驗營」活動開跑，第1梯次吸引62位來自國內公私立大專院校學生，將前往市府14個機關見習，今早在市府舉辦開幕式，市長柯文哲為參與學生授證。會中開放學生提問，問題遍及5大案、世大運、雙城論壇等，讓一旁的市府發言人劉奕霆直冒冷汗打趣稱「各位同學的提問已是鯊魚等級」。有學生問及雙城論壇進度，台北市長柯文哲笑說，地點部分怕陳抗，要找個易守難攻的地點。

柯文哲強調，辦還是要辦，並透露明天會舉辦大陸小組會議，商討舉辦的時間、地點、內容等問題，不過還要派人去跟中國去談判、商討舉辦的時間。

至於地點，今年輪到台北舉辦，跑不掉，就是要在台北辦，但怕又遭遇民眾陳抗，這要讓警察局傷腦筋，「要找一個易守難攻的地點！」

柯文哲指出，既然是雙城論壇，就需要雙方對話談判，且中國也不是上海決定，下棋的後面都還有老闆。對於雙城論壇今年是否能如期舉辦，柯文哲停頓一下坦言「不容易」。

另外，柯文哲笑說，此次參與的62位見習學生，其中有2位是中國學生，北市學生以外超過7成，就像前天簽書會來參與的民眾，有一半都沒有投票權，就選舉角度來看簽書會的效果很差。

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