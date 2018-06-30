挺年改被批是「雙薪肥貓」 陳世雄霸氣打臉淡大包教授

被指是「雙薪肥貓」，明道大學前校長陳世雄霸氣回應。（記者顏宏駿翻攝）

2018-06-30 21:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕明道大學前校長陳世雄年金被砍3、4成，自己覺得很感恩，引發部分反年改人士圍剿，其中，淡江大學全球政經學系主任包正豪痛批陳世雄退休後領雙薪，霸佔年輕人職缺，國立大學總務長幹完，再到私校幹校長，「吸血」當肥貓，是典型的階級敵人。

陳世雄則說，會到明道大學完全是使命感，家鄉有一間大學設「精緻農業系」，這是他的專業，他覺得很高興，12年前明道要他推薦博士生擔任教職，但他的學生沒人願意從公職轉私校，他答應人家在先，只好退休前去幫忙；當時也有一間科技公司邀他去當CEO，薪水是明道大學的3倍，還附司機和秘書，但他覺得，家鄉彰化應該有一間「農業專業」的大學，於是捨高薪而就明道。

陳世雄說，彰化是台灣的糧倉，明道有意培養農業人才，自己既然有專業，自當義不容辭，這是對教育的使命感。

陳世雄說，所謂「肥貓」是坐領乾薪不做事，他在明道第一年，就讓註冊率提高一倍，學生就業率是全國私立大學的第7名，前4名都是私立醫學院，如果去掉醫學院，明道學生的就業率是私大的第3名。

至於說他霸佔年輕人職缺，更是荒謬，學術研究是一步一腳印，從助教、副教授、教授一路幹起，升等看研究實力，年輕人有辦法一步就跳上教授或靠關係幹校長嗎？他何來覇佔年輕人職缺！

陳世雄強調，今年既然敢講「真話」，早有心理準備，年金不改革，這個國家會倒，他知道，教育界很多同仁對年金改革反彈很大，但他希望大家共同討論這個國家的未來，如何讓台灣向上提升，但不要做不實的人身攻擊或誣衊。