黃偉哲陣營回嗆高思博：缺席國會投票 更缺席台南10年

2018-06-29 21:04

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博批評立委黃偉哲缺席空氣污染防制法投票。對此，黃偉哲競選總部發言人邱莉莉說，黃偉哲早已提出具體的空污對策，況且高思博擔任立委期間，曾多次缺席民生重大法案及修正案投票，落選後更缺席台南發展10年，根本不是一個負責任的政治人物。

邱莉莉說，黃偉哲長期關注空氣品質問題，也深知台南市最大污染源是移動污染源，今年2月份就開記者會宣示，短期內將依照民眾購買機車時間予以階段性補助，將原本限制15年前購買的機車，降低為10年的年限就可領取補助，也透過補助台南在地機車產業轉型為電動車產業，並鼓勵環保電池產業於台南設廠，讓台南成為推動全國電動車產業的重鎮，甚至看到未來的趨勢將朝「三元電池」發展，推動公共運輸系統也是長期施政目標。

邱莉莉指出，上述政策都是黃偉哲對市政用心的體現，反觀高思博只有選舉時才出來講話，過去高思博當立委時，缺席全民健康保險、老人福利法、老農福利津貼、榮民晚年生活照顧、所得稅法等重大民生法案或條例的投票，更是在兩岸重點的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》表決中沒有投票，難道是穿梭中國不便表態嗎？高思博甚至在立委落選後缺席台南建設長達10年，如此心不在台南的候選人，根本不值得市民信賴。