台美軍事交流突停滯有內幕？ 軍事名嘴這樣分析...

華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特表示，台灣將加入美國在所羅門群島的海軍演習。圖為國軍演習畫面。（資料照）

2018-06-28 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院日前通過「2019年國防授權法案」，華盛頓戰略暨國際研究中心主任葛來儀也在推特指出，台、美8月將在所羅門群島進行聯合演習，也讓雙方軍事交流再度升溫。而其實在扁政府時期，AIT前處長楊甦棣曾參加「玉山兵推」軍演，當時讓人認為雙方關係升溫，沒想到馬政府上台後就停滯，軍事名嘴吳明杰對此也分析停滯的原因。

吳明杰昨（27日）在三立節目《鄭．知道了》表示，歷任美國在台協會處長中，瞭解最多機密等級設施的人，就是楊甦棣；而前總統陳水扁在2008年4月卸任前進行所謂的「玉山兵推」，當時也邀請了楊甦棣。

吳明杰說，「玉山兵推」主要是針對國家層級的政軍進行，目地是要驗證當面臨台海戰爭時，總統、國安會與行政院各部會要如何動員，因此和其他兵推或漢光演習是不同的層級。

吳明杰指出，玉山兵推一開始在設計時，就有保留AIT的席位，陳水扁在2008年邀請當時擔任AIT處長的楊甦棣參與玉山兵推，甚至連AIT和美國國務院也都組觀察團來共襄盛舉。而在玉山兵推結束後，楊甦棣也對此兵推預演予以肯定。

但吳明杰話鋒一轉，他表示，國民黨重新執政後就不斷批評玉山兵推的設計是「洩露軍事機密」，再加上馬政府對外一直往中國靠攏，玉山兵推當然也不想碰就放著不管。因此他也期待，隨著蔡總統上任後台美軍事交流的升溫，日後能繼續對玉山兵推加以著墨。