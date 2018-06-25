中國老兵流血抗爭送醫 中生：若統一八百壯士會粉身碎骨

中國老兵鎮江維權抗爭事件擴大，已有老兵受傷，傳可能抽調解放軍鎮壓。（圖擷取自網路）

2018-06-25 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕軍人年金改革條文日前三讀通過，年改修法暫告一段落，抗爭長達485天的反年改團體「八百壯士」則結束在街頭抗爭的活動，並轉型為協會進入年改長期抗戰。而中國近日也發生退伍老兵維權抗爭事件，不但傳出有2000多名老兵被拘禁，甚至還有人被打到流血送醫。一名中國交換生對此感嘆，台灣退伍軍人的待遇比中國退伍軍人好太多了。

中國江蘇省鎮江市大批退伍軍人在本月19日開始，不斷聚集到鎮江市政府門前抗議，要求政府給予他們公平的待遇，沒想到不但沒有獲得回應，當局甚至還派出上萬武警鎮壓，過程中老兵們不斷受到襲擊和鎮壓。

20日凌晨，上百名老兵遭一群不明人士毆打，打人的人事後則逃往市府大樓內，明顯是當地政府在幕後指使，因此讓老兵們相當不滿，便透過微信號召其他10幾個省份的退伍軍人集結，截至21日聲援老兵人數已超過2000人。有消息指出，由於前往鎮江市聲援的老兵越來越多，前來鎮壓的武警人數也增為1至2倍，解放軍也被傳可能會調動介入。

對此，一名從中國來台的交換生投稿到《蘋果日報》表示，八百壯士和中國老兵相比，待遇真的好上太多，就算退休金被迫縮水，最低保障也有新台幣3萬8990元；中國老兵當年轉入國有企業，看似優渥卻因中國經濟轉型的集體下崗，只能拿到「幾萬人民幣」的一次性退休金。

該中國交換生認為，八百壯士日前抗議時衝擊醫院、毆打記者，但台灣警方卻沒有對他們使用暴力大打出手，反而是中國老兵和平示威時，被武警暴力驅逐打到頭破血流，還可能討不到任何結果，「若真的統一，就算八百壯士各個孔武有力如同館長一樣，在坦克車的履帶下，下場也只是粉身碎骨而已」。

中國老兵鎮江維權抗爭事件擴大，傳可能調解放軍鎮壓。（圖擷取自網路）