侯友宜文大宿舍爭議 住宿生質疑：公安設備不足

2018-06-25 09:25

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍「大群館」爭議，扯出范姓館長描述宿舍情景，被姚立明指責說謊的爭議，廣播節目主持人周玉蔻今天邀請3名文大學生，包含2名大群館住宿生，希望還原宿舍原貌，2人也就前一晚實際現勘的結果提出質疑，大群館相較校內另外4個館公安設備不足，包括房間沒有煙霧感測器、樓梯間沒有緊急照明燈、防火門是手動非自動。

受邀的學生包括一年級的葉聖平、陳學霈，2人目前分別住宿在大群館1樓、2樓，並將在本週四學期結束前搬離；另外還有大五的陳邦安，目前是學校校務會議的代表。

每學期1萬8200元住宿費只能住4到5個月

葉聖平說，范同學的說法引起爭議，可能是因為太緊張造成口誤，事實上，每學期1萬8200元的住宿費用，只能住4到5個月，並非6個月，寒、暑假要住，須再另外提出申請，額外繳錢；他下學期將與兩個朋友在校外共同租屋，房租每人一年3萬3000元，包水電，不像大群館有冷氣跟獨立的衛浴，但房間明顯大很多。

愛吹冷氣喜歡住大群館 但住宿費是最貴的

葉聖平說，范同學是以她個人名義認為，抽到大群館很幸運，但在臉書、網路，也都看到有人抽到大群館，貼文問有沒有人可以換宿舍；陳學霈說，只有吹冷氣的喜歡住大群館，因為冷氣不用錢，但住宿費是最貴的。

大群館空間蠻擁擠 尤其他的室友個頭都大

陳學霈說，大群館空間蠻擁擠的，尤其他的室友個頭都大，一個國術系、2個體育系，換洗的衣服一堆，幾乎沒有行走的空間，有陽台可以使用，約是晾一個人衣服的空間。

曾以學生會代表身分向柯陳情迄今無下文

對於主持人提到，校方或侯家、甚或教育部有沒有人跟學生溝通，學生都說沒有；陳邦安也提到，去年底，台北市長柯文哲到文化大學演講時，他曾以學生會代表的身分向柯遞陳情書，希望市府重視文大學生交通、住宿的安全，但至今沒有下文。