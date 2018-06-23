火力全開轟柯 姚文智：兩岸一家親與九二共識有什麼不一樣

台北市長參選人姚文智舉辦首場造勢晚會，姚文智上台演講重砲批評，選擇丁守中就是選擇九二共識，選擇柯文哲就是選擇兩岸一家親。（記者羅沛德攝）

2018-06-23 21:33

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今晚舉辦首場大型造勢晚會，湧進上萬名支持者力挺，姚文智火力全開抨擊對手，左批台北市長柯文哲兩家一家親的論述讓綠營支持者失望，右酸選擇國民黨市長參選人丁守中就是選擇九二共識。姚文智嘲諷，雖然有兩種選擇，卻是同一種選擇，選民沒有其他選擇，因此民進黨不再禮讓，要有人堅持台灣本土主張，讓中國看到台灣人堅持的意志！

姚文智約晚間8點半現身演講，掀起晚會最高潮，姚文智一開始語氣平和地說，等待20年，民進黨要取得首都的勝利，實現對台灣這塊土地的愛與理想。他也提到，1998年跟著現為駐日代表的謝長廷南下高雄打贏市長一役的回憶，他說，雖然艱困，但最後戰贏了，這次用精神，堅持選台北市長，他有信心在今年11月24日光復台北市。

話鋒一轉，姚文智語氣激動批評柯文哲，他說，2014年民進黨選擇跟柯文哲合作，希望透過柯文哲不藍不綠的價值，扳倒國民黨，面對中國替台灣人討一口氣，爭取更多尊嚴，期待白色力量讓中國感到頭痛，讓台北市作為台灣民主堡壘的展現。

但姚文智問台下群眾，「大家有失望嗎？」姚文智高分貝痛批，柯文哲面對中國提出兩岸一家親，讓中國覺得找對人、找到打開台灣這道門鑰匙，柯P任內舉辦雙城論壇與國民黨執政時也沒兩樣，民進黨禮讓柯文哲，是要為了支持兩岸一家親嗎？這就是基層支持者失望的原因。

他說，很想親口聽柯文哲講兩岸一家親跟九二共識有什麼不一樣，選擇丁守中就是選擇九二共識，選擇柯文哲就是選擇兩岸一家親，表面看來兩種選擇其實只有一種，市民沒有其他選擇，因此他出來參選，要讓選民與國際知道台北是台灣國家的首都、台灣意志的堅定，讓選舉結果跟中國所喜歡的人是不一樣的。

最後姚文智向選民喊話，距離投票日只有5個月時間，不長也不短，他希望一人拉10票、10票拉100票，長者揪年輕人、年輕人找長輩，一起支持姚文智，光復台北，贏得台北首都大勝利，只有姚文智凍蒜看到台灣民主開花結果，才有辦法對抗中國。

姚文智支持者高舉標語熱情參與。（記者羅沛德攝）

姚文智支持者熱情參與。（記者羅沛德攝）