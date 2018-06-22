文大宿舍風波》妻子堅持租金每年調漲5％ 侯友宜：當年有其時空背景

2018-06-22 12:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦租給文化大學大群館宿舍案引發爭議，當年簽約的文化大學前校長、現任南華大學學術副校長吳萬益昨天發出聲明稿，指擔任又昱實業公司董事長的侯妻任美鈴堅持每年調漲5％租金，否則不肯出租。對此，侯友宜今天回應，當年有當年的時空背景與環境，是兩造合議簽約。

文大宿舍案爭議越演越烈，侯友宜接受媒體專訪指出，文大案只是選舉「小菜」，因為一個合法多年的舊案，已經被吵過很多次，選舉開始就吵成這樣，未來會不會有很多無中生有的事，講一堆是非，「我要有這個心理準備啊！」他說：「面對這些挑戰，我永遠不會畏懼、害怕。」

媒體詢問，傳出台北市政府暗助民進黨新北市長參選人蘇貞昌，將許多文大案資料外洩給綠營議員。

侯友宜回應，20多年都合法的建物，租賃過程教育部認定沒問題，「前幾年也吵過了、看過了、公文都有了」，現在選舉到了，要不要改變，請台北市政府都發局趕快拿出態度，外面一定有很多不一樣的聲音和看法，最重要的是回歸本質， 趕快把事情認清楚，到底要怎麼樣，趕快做一個決定。

針對吳萬益指每年調漲5%租金是任美鈴堅持的，侯友宜說，當年有當年的時空背景、時空環境，合約是兩造合議簽約。