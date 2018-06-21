回應吳萬益聲明 侯友宜：選舉到了 什麼理由都有

侯友宜說，文大宿舍案已經逐一回應的清楚。（記者何玉華攝）

2018-06-21 14:38

〔記者何玉華／新北報導〕與侯友宜妻子任美鈴負責的又昱實業簽約租用房舍當學生宿舍的前文化大學校長吳萬益，今天發表聲明，明確指出，堅持每年調漲租金5%的是又昱的任董（任美鈴），侯友宜稍早受訪表示「選舉到了，什麼樣的理由都有」，他已經針對問題都逐一回應，如果大家還想了解小細節，會請競選辦公室再說明。

侯友宜今天下午陪同桃園龜山區的議員參選人聶哲淵、新北市三蘆區的議員參選人黃桂蘭拍形象照，被問到吳萬益的聲明時，侯友宜表示，他一直覺得文大宿舍案已經講得非常清楚，21年過程都是合法，也去現場會勘、也發公文說都是合法，可以使用，文大也跟教育部簽了一個合約，也沒問題。

他說，現在選舉到了，什麼樣的理由都有，競選辦公室、律師也都逐一回應相關問題了，如果大家還想了解小細節，他會請選辦再說明；他強調，選舉還是要回歸市民想了解的，候選人能為市民做什麼事，帶來什麼樣希望的城市，這才是他要做的事。

侯友宜辦公室發言人賴冠群隨後也發表4點回應：

1. 文化大學自始即要求與又昱公司簽訂15年的長期租約，並非吳萬益所稱短期承租。

2. 依照合約規定，又昱公司在15年內無法將大群舘另租或是出售。

3. 合約的租金與逐年調整的約定，當然是雙方合議，又昱公司斷無可能強要文化大學接受不合常理的合約內容。

4. 文化大學連日來對此事已多次表達校方支持合約的立場，侯友宜也多次重申尊重主管機關台北市都發局的態度，如果都發局認定大群舘有違規使用情形，他和他的家人都願意著手和文化大學解約。

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