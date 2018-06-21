文大宿舍風波》誰堅持租金每年漲5％？前校長：侯妻

文化大學學生宿舍「大群館」。（資料照）

2018-06-21 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長侯友宜的文化大學宿舍案，風波不斷，當年簽約的文化大學前校長吳萬益發布聲明稿，強調在最後議價時，他曾提出每年調整租金以躉售物價指數為基準，不過，任董事長，也就是侯友宜太太任美鈴堅持每年調漲5%，否則不肯出租。

侯友宜回應：選舉到了什麼理由都有

侯友宜稍早回應表示：「選舉到了，什麼樣的理由都有」，他已經針對問題都逐一回應，如果大家還想了解小細節，會請競選辦公室再說明。

文化大學前校長吳萬益聲明稿今提前曝光，他還原當初與又昱實業公司簽約過程，他指出，在2012年擔任文大校長之初，學校宿舍不足一事成為文大最重要議題，與幕僚討論後，決定在「大忠館」改建為學生宿舍前，以承租宿舍做為短期做法；當時考量過附近多個地點後，決定選擇承租「大群館」。

他說，當初在與任美玲議價的過程中，曾希望以躉售物價指數（聲明稿中誤植為囤售物價指數）做為每年調整租金的基準，但任美玲堅持每年要調整5%，否則不肯出租，還表示，文大可每年檢討，若覺得不合適，可提前一年通知解約。

吳萬益在聲明最後也強調，他任內仍積極以改建「大忠館」成宿舍為目標，盼改建完成後，學生可以遷回校內，「不必再付高額租金」，不過在他卸下校長一職後，該方案也就不了了之。（14：40 新增侯友宜回應）