軍改三讀通過！月退地板38990元 7月如期上路

立法院院會20日晚間三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例」，院長蘇嘉全敲下手中議事槌。（記者黃耀徵攝）

2018-06-21 06:42

已退所得超過38990元 分10年緩降

〔記者曾韋禎、李欣芳／台北報導〕立法院臨時會昨挑燈夜戰，終於在深夜11時20分三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，完成軍公教年改最後一塊拼圖。退役軍人將按服役廿年俸率55％、年增2％，重算退休金額度；若已退人員的所得超過3萬8990元或新制俸額，將分10年緩步調整。

新修條文授權行政院訂定施行日期，據悉，行政院長賴清德日前邀民進黨立院黨團總召柯建銘等黨團幹部與行政部門會商，敲定軍人年改7月1日上路，與公教年改同步實施。高層說，相關部會已完成行政程序的準備，包括電腦程式的更改以計算退休金，以及在近期寄出「退休所得重算處分書」。

國民黨團昨早搶先佔領主席台，民進黨團則動用優勢人力排除議事障礙，但因多人次發言及表決，延至深夜才完成三讀。

起支俸率 從40％提高至55％

新修條文將軍人服役20年起支俸率從現行的40％提高至55％，年增率維持年增2％，軍官俸率上限90％、士官95％，最低保障金額3萬8990元。若已退人員的所得低於樓地板或新制俸額，一毛不砍；超過新制俸額，則分10年緩降，並於第11年歸還18％優存本金；領一次退者，將分6年調降至6％。因公或作戰致傷、身障者，以及現年滿85歲、校級以下軍士官，可續領18％優存利息。

現役人員的薪資採計期間，將從最後一個月改為最後在職五分之一期間之均俸。

除年改結餘款將全數挹注回退撫基金，政府每兩年撥補200億元，總計10年撥補1千億元。

增狼教官條款 可追回已領退俸

領有月退俸，若再任公職、行政法人、政府捐贈達20％的法人或事業、私立大專院校專任教職，且薪資逾3萬3140元者，將停發月退俸。但已轉任技警、司機、技工、工友、工人，或受軍事機關回聘為雇員者，不在此限。

新修條文增列狼教官條款，若教官在退休或離職後被發現曾於在職期間犯下校園性侵案且經判刑確定，須繳還已領退休或資遣金。