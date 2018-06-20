不服年金縮水尋救濟 保訓會：公務員提復審 教師訴願

2018-06-20 18:54

〔記者劉力仁／台北報導〕公教年金改革新制自7月1日起實施，退休公教人員自6月11日起陸續接獲銓敘部、教育部等機關重新審定退休給與之行政處分。因為網路謠言不斷，考試院保訓會提醒退休公教人員，如不服該重新審定行政處分，身分為退休公務人員等保障對象，應於簽收行政處分次日起30日內，經由原處分機關轉保訓會提起復審；退休教師則應依該行政處分所記載之教示條款，提起訴願。

保訓會表示，依公務人員保障法第3條及第102條規定，公務人員、公立學校已銓敘及未銓敘之職員、交通事業人員、學術研究機構依法聘任研究人員、警察機關（學校）暫支領警佐待遇人員及74年9月23日前進用之現職同委任及委任待遇人員等，均為保障對象。

前列人員於退休後，不服重新審定之處分，均應依公務人員保障法第25條第1項規定提起復審。另為節省公文往返時間，請退休公務人員提起復審時，檢附復審書正本一式二份及該重新審定之處分書影本，逕寄送予作成行政處分機關辦理。

至於各級公立學校依教育人員任用條例任用之校長及教師，並非保障法保障對象，請依訴願法規定，繕具訴願書，經由行政處分機關（教育部、直轄市政府或縣市政府）重新審查後，轉行政院或教育部提起訴願。

保訓會舉例如下：

1、若退休公務人員於6月12日（星期二）收受重行審定退休函，應自6月13日（星期三）起算30日為救濟期間，提起復審期間至7月12日（星期四）屆滿，請於該日以前將復審書送達銓敘部。

2、若退休公務人員於6月15日（星期五）收受重行審定退休函，應自6月16日（星期六）起算30日為救濟期間，提起復審期間應至7月15日（星期日）屆滿，因15日為星期日，延至16日（星期一）。

另外，復審之提起應以原處分機關（銓敘部）「收受」復審書之日期為準，並非以郵戳為憑，請預留郵遞時間。

又提起復審的法定救濟期間，係以「收到」行政處分之次日為「起算時點」，並不因該處分是否另定生效日，而有不同。網路瘋傳重行審定退休處分於107年7月1日生效，於該日前提起復審救濟者，保訓會將不予受理為誤解，保訓會鄭重澄清。