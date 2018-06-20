新北關說備忘錄曝光！綠議員嗆邱敬斌違法、下台

台北市議員王威中公布北市府官員自白備忘錄，證實關說；他並加碼爆料，新北市早知大群館是宿舍，違反「台北市土地使用分區管制條例」。（資料照）

2018-06-20 14:42

〔記者郭安家／台北報導〕新北市副市長侯友宜土地承租文化大學大群館，上週二爆出新北市府副秘書長邱敬斌關說北市府解套。台北市議員王威中今下午公布北市府官員自白備忘錄，證實關說；並加碼爆料，新北市早知大群館是宿舍，違反「台北市土地使用分區管制條例」，卻詢問「認定不同如何解決」，邱涉違反「公務員服務法」，應請辭下台。

依北市土管條例，侯友宜宅位於第二種住宅區（特），僅能做集合住宅，不能做寄宿舍（住宅），否則違規使用、開罰6萬元。

王威中說，新北市府明白大群館2013年進行建築物公共安全檢查簽證及申報，就以H1（宿舍）高標準申報，而非H2（住宅、集合住宅），因此侯友宜他們也想去營建署解套，申請降低為H2標準，把球丟給營建署、教育部，如此北市府也不用依北市土管條例認定為宿舍予以開罰；這也代表新北市官員不打自招，承認該處為宿舍。

王威中公布北市府官員自白備忘錄，其中台北市都發局都市規劃科長楊智盛坦言，汪禮國上週一上午來電想和建管處、規劃科、建管科聊聊想法，內容包括「北市土管條例對寄宿住宅認定標準不明確，現在建物型態類似套房，坊間套房不會因為租給學生就認定寄宿住宅，為何統租給文大就認定寄宿住宅。」

台北市都發局副局長張剛維於備忘錄也坦言，上週二和邱敬斌、新北市城鄉局副局長汪禮國談到晚上生日餐會，再談到大群館土地使用及建管公安申報。

建管處總工程司陳建華也於備忘錄說，當天討論內容包括，後續如認定不能做寄宿舍，「北市府能否以申請主體不同及現況使用作為判定依據」、「發文教育部如果認定為宿舍時，會不會有信賴保護問題發生？」此外「公安申報以事實認定，與北市土管規定是可以不一致，如果文化大學要申請H2需由營建署解釋。」

王威中問，這不是關說什麼事關說？如北市府官員去其他縣市關說早就下台了，邱敬斌還摔紙裝可憐、活蹦亂跳，摔紙解決不了問題，邱應知違法主動下台，不要把火燒到新北市長朱立倫。