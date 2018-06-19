侯文大宿舍如認定「寄宿住宅」恐吃北市府6萬罰單

台北市都發局長林洲民下午召開記者會。（記者郭安家攝）

2018-06-19 15:08

〔記者郭安家／台北報導〕前新北市副市長侯友宜土地租給文化大學作宿舍惹爭議，台北市議員洪健益爆料，指新北市府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國上週至北市府關說，盼北市府認定「可以當學生宿舍」。台北市都發局長林洲民今下午開記者會並未否認此事，指「我清楚知道有討論」，如教育部認定該處是「寄宿住宅」，將會依「都市計畫法」開罰6萬元。

民進黨北市議員近日認為，依照「台北市土地使用分區管制條例」，侯友宜宅僅能做集合住宅，不能做「寄宿住宅」。林洲民今說明，該處位於住二特區，土管條例正面列表可做集合住宅，但未記載做寄宿住宅。記者查閱土管條例，住二特可做多戶住宅、學前教育設施、社教設施、社區遊憩設施、農藝園藝業等，確實未列寄宿住宅。

林洲民表示，上週五原本要發函教育部，但陸續接獲議員、立委及教育部現勘，所以再了解狀況，等下一步再發函給教育部詢問該處是否為寄宿住宅，如教育部認定是，那依照「都市計畫法」可分三階段處6萬、10萬、30萬元罰緩；但至於何時發函？則還要研議。

針對上週新北市府官員關說疑雲，林洲民表示，「關說是形容詞，我不會做任何程度的附和，我也不在會議，但我清楚知道有討論（侯友宜宅可以當學生宿舍）」；「對方事先打電話，也告知要討論這議題，參與同仁也有和他們討論他們想要討論的議題」，相關資料已交給政風處調查。

林洲民說明，6月11日新北市城鄉局副局長汪禮國、副總工程司有到市府來，6月12日新北市府副秘書長邱敬斌、汪禮國也到，台北市都發局副局長張剛維、建管科、都市計畫科、建管處使用科、總工程司都有參與這2次不同會議。但對於是否感到施壓？他說，這字眼很重，這些與會同仁前後在都發局服務過，討論過程應該是很平和。