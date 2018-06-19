賴揆藉鄭成功之名賜福 祝福蘇貞昌選戰成功

行政院長賴清德、新北市長參選人蘇貞昌，今天早上連袂出席新北市金山承天宮「海陸遶境慶典」，賴清德藉由承天宮奉祀主神鄭成功之名，祝福蘇貞昌新北選戰一定成功。（記者俞肇福攝）

2018-06-19 10:48

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長賴清德、蘇貞昌兩人今天早上8點參加新北市金山承天宮舉行的「海陸遶境慶典」，賴清德說，蘇貞昌過去擔任台北縣長，對金山有情有義用心照顧，新北市未來要找對人帶領，蘇貞昌是市長的最佳人選。

賴清德說，他是新北市萬里囝仔，小時候阿公都會帶他到金山承天宮拜拜，當時阿公與他都是用走的，從萬里走到金山，阿公已過世多年了，但他每年還是都會回來參拜；賴清德的出現受到鄉親熱情歡迎，不少信眾看到賴清德出現，高興的大喊「院長來了！」。

賴清德說，感謝前縣長、蘇院長對金山的照顧。賴清德說：「我剛剛碰到台大金山醫院譚院長，金山醫院興建之初，碰到很大困難，雖然鄭玉爐先生無償捐出土地，但是鄉公所爭取與募款的才1億2千萬，是蘇縣長積極幫忙爭取到8億1千萬，才能有譚院長現在金山服務鄉親。」此外，在金山鄉公所、代表會，漁會興建大樓之際，都是蘇縣長爭取預算興建，讓金山鄉親享受到好的醫療照顧與公務員的服務，這都要給蘇院長感謝。

賴清德說，蘇縣長也重視教育，金山高中教學大樓、宿舍，花8千多萬興建，讓師生受到良好照顧，金山蕃薯很出名，一斤才5塊多，蘇縣長在台北縣長任內積極行銷，現在番薯一斤30幾塊；金山地瓜在蘇縣長行銷下，薩爾瓦多總統，瓜地馬拉總統來，阿扁總統都用金山地瓜做國宴，讓金山地瓜很火紅。

賴清德最後說，他希望藉著承天宮鄭成功的大名，來祝福蘇院長，希望蘇院長能「承受天意敬賜你成功」！ 讓「蘇貞昌衝衝衝」！點燃信眾的熱情，台下響起如雷掌聲，讓一旁的蘇貞昌笑得合不攏嘴。