侯友宜設影音小組 真面目全都錄

侯友宜辦公室設立影音小組，不僅記錄工作時的情況，也有許多生活點滴。（截圖自侯友宜官方ＴＶ）

2018-06-18 19:08

〔記者何玉華／新北報導〕侯友宜參選新北市長3個多月來，瞄準年輕人市場，也因應新媒體影音潮流，專門成立影音小組，透過攝影鏡頭傳達侯友宜的暖度，經過一個月的時間籌備，已於6月1日上線。

侯友宜的影音小組成員包括4名有攝影製片經驗的八年級生，曾在法國留學的陳佳伶負責平面攝影，李華揚、宋宗霖擔綱動態攝影，後製剪輯則由後期製片公司出身的廖群芳操刀。4個人都只有20幾歲，沒有助選經驗，但侯友宜放心把自己交給這群年輕人「攝」計。

影音小組成員透露，侯友宜跑攤時，堅持和每一位與會者握手，即便中間隔著一大張圓桌，他上半身往前傾、伸長了手，也要和對方致意，臉上都是堆滿笑容、眼睛瞇成一條線，每一個神情都被影音小組翔實記錄。

除了選務工作上的紀錄，影音小組也隨時突襲侯友宜行程空檔做些什麼；據了解，有一回行程結束，侯友宜看見路邊的投籃機，玩心大起，第一回合成績不滿意，他再挑戰第二回合，投籃技能還是有待加強，過程全被記錄下來。

影音小組組長陳文傑表示，製作影片最主要是想讓還沒和侯友宜面對面接觸過的朋友，也能透過鏡頭感受到他的真誠魅力。影片不定期分享到侯友宜的臉書、LINE@、IG，以及Youtube官方TV，目前youtube已經累積7支自製影片。