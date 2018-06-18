新竹市長年底選舉群雄並起！ 不同顏色各據一方

2018-06-18 16:35

［記者洪美秀／新竹報導］距年底11月24日大選剩不到半年，新竹市長的選情也變得複雜，除現任市長林智堅代表民進黨爭取連任，前市長許明財代表國民黨想挑戰重返執政，包括無黨的現任議長謝文進、前市長蔡仁堅都可能在近日宣佈參選市長，加上醫界出身，以白色力量為訴求的草笠醫生黃源甫也要參選，都讓新竹市長選舉變得複雜，形成多方角力的局面。

年底的新竹市長選舉之所以變複雜，是因不再是過去藍綠對決的單一局面，無黨的現任議長謝文進從4月開始就透過個人臉書，不斷試水溫，並加重對市政批評的力道，讓市民感受到與過去溫和形象不同的謝文進，透過凝聚對市政不滿及對藍綠執政失望的中道力量，謝文進昨天已在臉書宣告本週就會有「好事」發生，表態參選「市長」已是箭在弦上。

同樣，4年前以無黨身分參選新竹市長的前市長蔡仁堅原是民進黨籍，挾過去執政成績，本屆市長選舉拿到4萬多票落敗，雖落選，但蔡仁堅的支持者從未放棄，希望蔡仁堅再出馬挑戰2018的市長選戰，在沉寂多時後，蔡仁堅的臉書粉絲團「新竹動起來」近日也透露蔡仁堅將再參選市長的訊息。

此外，曾參選市議員、立委的黃源甫以「草笠醫生」自稱，並以交大博士及醫界身分，尋求「白色力量」的支持者，他已在臉書與社區宣告將參選新竹市長選舉，希望獲得學界及醫界的支持。

年底的新竹市長選舉，已不再是藍綠兩種顏色，代表綠營的林智堅要爭取連任，除要面對國民黨藍營反撲的勢力，現任議長謝文進以無黨身分挾中間選民的支持更是來勢洶洶，加上前市長蔡仁堅的支持者蠢蠢欲動和白色醫界力量，都讓年底新竹市長的選舉異常熱鬧，除是「三個市長」的政績對決，更是中間力量力搏重圍的局面，結局如何，還有待市民決定。