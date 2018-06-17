年改讓人晚景淒涼？ 林萬億：繳少領多本來就不合理

2018-06-17 19:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕公教年金改革將在7月1日正式上路，銓敘部自6月11日起陸續寄發15萬多份「公務人員年金改革退休所得重算處分書」，清大榮譽教授李家同收到處分書後，發文抱怨「晚景淒涼」。行政院政務委員林萬億今日接受本報訪問表示，繳得少、領得多本來就不合理，大學退休教授條件優於最低保障金額，怎會是晚景淒涼？他強調，不能用預期領很多的心理，要求繼續領很多。

林萬億強調，當初在計算所得替代率時，有參考OECD國家公教人員的所得替代率，以30年至35年年資，所得替代率大概介於50%左右。台灣年金改革幅度較小，年資35年公教人員所得替代率，在10年後是緩降維持在60%，比起OECD國家更高、更優渥。

林萬億指出，年改最重要的是修正不合理制度，例如18%優存利息，讓政府每年負擔800多億元，年改後這部分可節省經費，回歸退撫基金使用，不然目前銀行定存利率才1%，難道18%要繼續維持，不合理制度當然要改變。

林萬億表示，有些人收到處分書後不適應，但改革內容都是過去兩年討論修正的，並沒有新的特別改變，都按照去年立法院通過的版本，所得替代率從75%，10年後緩降至60%，「怎會覺得這跟想像中不一樣？」

林萬億提及，年改是將退撫基金財務合理化，大家收到處分書都是在制度下進行，有些人認為調降太多是晚年淒涼，「這怎會是晚年淒涼？又不是最低保障金額取消」，在樓地板之下都不會去動，原本領3萬多的都不會是晚年淒涼，領更多的大學退休教授，那條件怎會是晚年淒涼？

林萬億表示，如果有教授原本領10萬元，年改後調降變成7萬元，感覺受傷很大，這些人應該要去回想，繳得少卻領得多，這本來就是不合理，「不能用預期可以領很多的心理，來認為我應該繼續領。」

「繳得少、領得多不合理！」林萬億強調，現在是所得替代率偏高，退撫基金入不敷出，年金改革是要調整不合理之處，當年政府設計的制度是預期活到60幾歲，現代預期壽命都在80幾歲，可以多活18年了，若不年金改革，怎麼可能有辦法用過去那套制度，讓人多領18年，所以一定要微調。

林萬億指出，年金改革是要永續經營，讓整個世代都不必去擔心破產問題，這對年輕人來講幫助很大，他們才會覺得未來有希望，如果年輕人繼續繳卻領不到，那年輕公教人員又怎會願意繼續繳。

林萬億呼籲，希望世代之間大家能和平共存，共同來支持年金改革制度，一些覺得被調降無法接受的人，其實可回歸制度看待問題，調整心態後接受年金改革新制度，即將上路的方案其實是更合理的。