阿扁提醒勿被派系利用 黃偉哲：感謝提點

2018-06-16 10:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前總統陳水扁「再出招」，在「新勇哥物語」以「阿扁勉黃偉哲要做自己不要為派系所用」為題PO文，透露民進黨台南市長提名參選人黃偉哲立委拜會過他。對此，黃偉哲表示，感謝阿扁總統的提點，並強調從政以來堅持台灣立場不曾鬆懈，對於未來城市治理也持中立，絕不會因人設事或被特定利用。

陳水扁在「新勇哥物語」透露，黃偉哲在今年3月通過民進黨初選提名後，就多次表達想向他請益，一直到6月14日才排出時間見面，陪同的還有競選總幹事潘新傳與麻豆地區市議員郭秀珠等人，同時PO出會面照片。

陳水扁文中提及兩人共同朋友潘新傳、郭秀珠情誼緣故之外，還勉勵黃偉哲「要做自己，不能淪為別人的傀儡」，「可用派系中人，但不能為派系所用」、「市政建設如有重大爭議，該檢討改進就檢討改進，未必非要『賴規黃隨』不可」「做為行政首長要具備『霸性、韌性與賭性』」等。

阿扁還說，年底普遍不好選，大環境不利，台南小環境又有同為綠營候選人的挑戰，不能輕忽後座力。

黃偉哲回應表示，感謝阿扁總統的提點，當天向阿扁總統請益政治時事與城市治理寶貴意見，受獲良多；黃偉哲也強調，從政以來堅持台灣立場未曾鬆懈過，對於城市治理，也不會因人設事或特定派系利用，行政院長賴清德市長任內好的政策持續發展昇華，若有需要改進之處則順應民意作修正，若當選市長，持中立立場推動市政。