議員爆：侯友宜出租文大宿舍 15年收租3億2千萬

侯友宜租給文大的大群館宿舍。（資料照）

2018-06-15 19:38

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市議員李慶元今爆，新北市前副市長、國民黨新北市長參選人侯友宜，2011年起將陽明山土地出租給文化大學做學生宿舍（大群館），第一年就開價1500萬元，按契約每年調漲5％租金，15年合約下來光租金收入就超過3億2000萬元。李慶元批，文大為攤平收支，不僅調漲宿舍費還倍增宿舍學生收容人數，學生「蝸居」成「蟻居」，居住正義成問題。

對此，又昱公司委託律師陳佳瑤今於記者會上說明，租給文化大學不是只有出租房間，包含地下室、交誼廳與建築物前後草坪等，也有與文化大學進行租金協商，「過程也符合市場經濟法則」。

侯友宜妻子任美玲以又昱公司名義在文大附近一塊土地興建集合式住宅，申請99個門牌，以規避北市土地使用分區，後續在2011年租給文化大學做宿舍。

北市議員李慶元指，以往侯友宜夫婦自行出租大群館，每年含管理、營銷獲利僅700多萬元，卻以雙倍價格租文大，第一年租金就1500萬元，營業稅5％還要由文大支付；此外，合約還載明每年調漲5％租金，至今年租金已達2000多萬元，累計至租約到期的2026年就達3000萬元，15年下來侯友宜夫婦光租金就獲利超過3億2000萬元。

李慶元批，文化大學為減少大群館租金損失，2012年就花了1000多萬裝修宿舍，更把2人房規劃成4人房，桌子、衣櫥、櫃子全部減半，5坪住4人，平均1個學生只分得1.25坪，只有住宅法規範每人最小居住面積2.1坪的一半，宿舍費還連年調漲，痛批侯友宜夫婦根本罔顧青年居住正義。

實際詢問文大住宿學生，該名學生表示，由於空間太小、周邊套房量少又難租，還要借人頭抽宿舍，1人負擔2人租金，才讓生活品質相對好一點。

北市議員王威中也換算大群館收支，指出宿舍即使住滿，年收租金也僅1500萬元，難以支付越來越高額的租金，缺口應是由教育部補助款支應。

此外，李慶元更踢爆，任美玲2011年以又昱公司名義與文化大學簽訂租賃合約，但又昱公司卻是任家拿來避稅的空頭公司，不僅沒有員工勞健保紀錄，當時公司登記地址還為砂鍋粥飲食店。

陳佳瑤今也駁斥此說法，但說「由於涉及公司與員工隱私，自己不便對外透漏更多資訊。」