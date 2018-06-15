北高行裁定釋憲前停止訴訟 黨產會：將提抗告

2018-06-15 18:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北高等行政法院在6月11日裁定，因黨產條例有違憲疑義，在司法院大法官就本院聲請釋憲案作成解釋公布前，停止相關訴訟程序；對此，黨產會發言人施錦芳強調，將會提出抗告。

行政院黨產會在2016年認定中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織的行政處分，中投、欣裕台不服提起行政訴訟，黨產會今日正式收到台北高等行政法院裁定。

黨產會表示，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」是105年7月25日經立法院三讀通過的法律，揭示現代民主政治係以政黨政治方式呈現，因此有必要保障政黨公平競爭，以健全民主法治，使民主選舉制度不再受不當黨產而左右，為我國轉型正義法制化濫觴。

黨產會指出，本次台北高等行政法院所審理的案件，即是本會第一號處分，黨產處字第105001號處分書，認定中央投資公司、欣裕台公司為國民黨的附隨組織，其效果為凍結中投資、欣裕台資產，並使國民黨不得再任意使用非正當財源財產，以確保政黨公平競爭。

黨產會提及，北高行於本案審理期間從未以任何形式表達黨產條例有違憲之虞，亦未詢問本會有關黨產條例適用疑慮，卻驟然於準備程序結束後，以聲請釋憲為由，裁定本件停止審判，實質剝奪本會答辯機會，嚴重傷害本會程序利益。

黨產會指出，北高行裁定停止審判聲請釋憲，對本會職權行使並無影響，最終仍繫諸司法院大法官的審理結果。在司法院大法官審理期間，仍將繼續依黨產條例立法意旨依法行政，續行不當黨產調查、處分等業務，不負國人期待。