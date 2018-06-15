「一中」期限將至 美三大航空等數家業者仍拒改台灣名！

美國三大航空業者至今仍拒絕配合中國更改台灣名稱。圖為美國航空。（路透）

2018-06-15 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國在4月發函給全球各大航空業者，要求遵循其「一中原則」，將台灣、香港和澳門列為中國。雖然已有許多業者決定屈服，但仍有像美國航空、達美航空、全日空、大韓航空等數家公司不願配合。

根據《華爾街日報》報導，中方提出的最後期限為本月24日，但美國航空、達美航空、聯合航空等三大美航業者至今仍拒絕改名。聯合航空發言人表示，「我們已將處理這個議題的責任推回給美國政府，因為這是得由兩國政府處理的外交問題」；達美航空發言人則說，他們就此事與美國政府密切磋商。

美國航空發言人雖不願評論，但美航CEO帕克先前表示，「我們收到了中國的通知，但美國政府已經對這個議題做出回應，因此，我們將遵循政府的立場來處理這件事，此時此刻，是美國政府和中國政府的事情。」除了美國外，報導中另提到全日空、日本航空、韓亞航空、大韓航空、印度航空和越南航空也都未更改台灣名稱。

對於中國施壓全球航空業者的舉動，美國政府先前以發言人名義發表聲明，批評中國民航局要求航空公司更改台、港、澳的稱謂是「歐威爾主義的無理取鬧」，要求中國停止威脅、恫嚇美國航空公司與公民。

上海美國商會主席賈瑞特（Kenneth Jarrett）表示，「這是另一個中國利用自己日漸增長的影響力，來確保全球國家、組織和企業接受他們觀點的例子。」賈瑞特說，「對於和中國做生意的公司來說，最終仍可能得服從他們的要求，修改網站上的資訊來反射中國對於領土主權的觀點。」報導還提到，拒絕配合的航空業者可能受到懲罰，包括更頻繁的政府稽查，以及減少在中國落地的時段。