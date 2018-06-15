吳晟感慨北農事件：網路是假新聞溫床 台灣民主陪葬

2018-06-15 09:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「北農吳音寧事件」爆發後，吳晟日前曾發表個人看法，他說，這背後有「高人」指導，把吳音寧列為目標，工具是網路、媒體、政客，「北農事件」可以殲滅吳音寧，又能拖垮吳晟，「綠營青年靠爸青年無能，本土大老清譽大崩壞」帶來的政治效益非常可觀，陪葬的不僅是吳音寧，更是台灣的民主。

吳晟說，這個事件從今年227休市開始，但休市不是吳音寧決定，網路配合媒體刻意炒作「由北農決定」，休市後，吳音寧忙著處理爆量的蔬菜，根本無暇開記者會，馬上被貼上「神隱少女」標籤，網路、政論節目群起圍攻，被說成是「年薪250萬的高級實習生」，而此時他則被指為「月領35萬元資政」、「吳晟樹園專門用來招待綠營的達官貴人」、「種樹投資精準，一切都為了賺錢」、「踩著公教人員往屍體上爬的吳晟，不領18趴的吳晟，推薦女兒進北農領250萬／月，全家賺更多」等，這些「莫虛有」消息，太多了，全家根本疲於應付。

吳晟說，起初他還想回應一下媒體（針對有給職資政），但後來發現，有些媒體只剪他想要的，而網路或特定媒體的砲轟更猛烈，假新聞多不勝數，自己和家人真的疲於應付，連自己都快滅頂了，哪有餘力再救音寧。

他有點高估這社會的智識，在網路一片圍剿下，假的都變真的，在一次文學會議，一名非常要好的文友還真的認為，「你是月領35萬元資政」。

吳晟還說，好朋友及文學界人士有意替他們講話都遭到網友無情圍剿，在「邪惡的網軍」之下，有心想在網路幫助的人都噤口了。

吳晟說，「我的一生，你都可來檢驗」，以寫作針眨時事，是他一生的志業，他沒有投入政治，但用筆觸去關心這個社會，訴說台灣土地的沉苛蔽病，也投入改革，這一路走來，他無愧於心，無愧於這片土地。

他只是一介文人，文人在乎的是名聲，「外界一直把我視為土地詩人，許多文章又見於教科書」，如果把他打成愛錢、愛名、愛利的資政、詩人，本土的價值就可能淪喪，本土政權延續堪慮。

吳晟表示，如果今天吳音寧被拉下台了，他就坐實愛名、愛錢、愛利的資政和詩人，本土力量大崩毀，綠營青年從政沒實力、沒資格。網路是假新聞溫床，媒體（含談話性節目）、政客配合演出，有心、有理想為這片土地付出的人被迫離開政壇，「北農事件」差點讓有心人得逞。