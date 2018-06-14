邱敬斌駁斥為侯友宜關說 痛心怒摔紙

新北市政府副秘書長邱敬斌對單純的行程被解讀為關說，認為是對他人格的污辱跟摧毀。（記者何玉華攝）

2018-06-14 16:26

〔記者何玉華／新北報導〕在國民黨新北市長參選人侯友宜妻子名下的文大宿舍爭議延燒之際，新北市府副秘書長邱敬斌6月12日赴台北市府都發局與副局長張剛維見面，引發關說疑雲，邱敬斌今天再出面回應，強調單純的祝賀朋友高升，提醒晚上餐敘，閒聊到都市計畫法及最近的時事，被解讀為關說，是對他人格的污辱跟摧毀。

邱敬斌強調，12日跟他對談的人有覺得感受到壓力嗎？是不是請台北市政府的人說明 ，到底是誰說他關說；此外，他跟張剛維、陳建華等人晚上就會見到，要關說，何須白天還去找他們，一個簡單的祝賀過程，因大家同屬專業，現場聊到都市計畫法及最近的時事，也不否認有聊到侯友宜文大宿舍的爭議，但被解讀為去關心、關說，讓他非常痛心，也對台北市政府的朋友、侯友宜非常抱歉。

邱敬斌說，他從來沒有要找林玄理科長，且都市計畫裡面使用分區的判定是在規畫科，而林玄理負責的是執行的建管科，如果要關說，應該要找規劃科，怎麼會找建築管理科呢？

他也不否認有談到文大宿舍的問題，他說「這是我們的專業」，但去的時候沒有要主動提這件事，而是聊其他都市計畫議題，林玄理出現後，才聊到最近的新聞，提到說「怎麼以前說可以，現在說不行，這樣我也不知道如何是好，不知道你們再講什麼」，僅此而已。

對周玉蔻、何博文的談話，邱敬斌相當憤怒，原本準備離去，但提到他昨晚已經向周玉蔻、何博文說明清楚，2人把部分細節記錯，卻說他講的有問題，邱敬斌講到氣憤處，隨手抓起桌上的紙怒摔。

邱敬斌強調說，選舉選到朋友不能教，很遺憾，他在台北市都發局服務18年，很多都是他最好的朋友，每一年都會在他6月13日生日前餐敘，12日他跟城鄉局副局長汪禮國到營建署開會前，繞過去台北市政府祝賀陳建華高升，順便提醒晚上的餐會。他從事公務生涯26年都在都市計畫界，向來要求依法行政，自己的所作所為，可以讓雙北都市計界所有同仁公評。

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