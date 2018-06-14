當選總召不聽黨中央？ 江啟臣：不用過度解讀

2018-06-14 15:18

〔記者林良昇／台北報導〕青壯派國民黨立委江啟臣在黨團總召選舉中險勝資深立委費鴻泰，當選新任黨團總召，對於黨團青壯派抬頭是否不聽黨中央？江啟臣當選後受訪表示，黨團跟黨中央本來就相互合作，總召是做兩者間的溝通橋樑，不用過度解讀。

江啟臣當選後受訪表示，總召選舉過去也舉行過2次，每次都是平順圓滿，這次也一樣，只要君子之爭，爭取服務機會，對於候選人來說，費鴻泰跟他之間沒有輸贏，就是誰先來服務，替黨團爭取做事的機會。

對於他跟費鴻泰是世代之爭、鷹鴿派對決？江啟臣強調，他和費沒有人會去強調世代之爭、鷹鴿派，因為對於在野黨團來講，最重要就是跟人民站在一起監督政府，拿出政策上建議，據理力爭，該戰該和，和戰之間大家一起拿捏，這才是黨團要達成的任務。

對於江啟臣當選總召被認為是青壯派抬頭，將來不會聽命於黨中央的說法，江啟臣表示，都想太多，不用過度解讀，黨團跟黨中央本來就是相互合作，黨中央很多政策目標及願景，黨團應該要跟黨中央搭配協調，總召就是作為兩者間的溝通橋樑，這就是為什麼黨團總召要列席中常會。

此外，對於這次黨團總召選舉黨中央介入很深的說法，江啟臣強調，媒體有很多報導跟傳聞，但黨團內部選舉其實就是自主，這也是黨團同仁的期待，而他個人沒有受到所謂的介入很深這件事。

對於當選黨團總召，對台中市長輔選有影響？江啟臣認為，反而比較加分，他要結合地方，也是為什麼他宣布參選以來，台中市議會黨團給他最大支持，甚至昨天還在關心要不要選，未來立院黨團會給予地方議會更大支持、相互合作，不只是台中，國民黨沒執政跟有執政的議會，都有黨員從政同志，都有很大發揮空間。

江啟臣強調，既然參選，某種程度就是期待當選，他不會對於當選感到意外，而票數接近代表大家都認為兩位都很好，他也會拜託費鴻泰在未來黨團運作上給他指導協助，歷任總召廖國棟、林德福也會特別拜託，未來在工作上、黨中央的協調、政策溝通協調都一起加入。