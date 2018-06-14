菜蟲案、贈菜案一起查 韓國瑜今早北檢出庭

台北地檢署偵辦韓國瑜被檢舉「菜蟲案」，14日傳喚前北農總經理韓國瑜釐清案情。（記者簡榮豐攝）

2018-06-14 09:49

〔記者錢利忠／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧被檢舉違法贈菜、贈酒，昨首度遭台北地檢署以「他字案」被告身分傳喚到庭。據悉，吳音寧為表清白，昨備妥贈禮相關簽呈、單據給北檢，並強調絕未送酒給民進黨台北市黨部等政黨有關對象，作業流程均符合公司規範，絕無不法；為釐清吳的說法，今早10點再傳訊被控涉菜蟲案的北農前總經理韓國瑜到庭。

菜蟲案1年半後重新偵訊 韓國瑜不解

韓國瑜今早庭訊前受訪表示，在經過1年半後（指菜蟲案首次偵訊後）重新進入北檢，我心中有兩個不了解、一個期待，不了解的是這個案子（指菜蟲案）過了1年半再重新偵訊，我問過一些法律專家，為什麼會延到1年半的時間，這個我不了解；另一個不了解是，北農40年的公司，有那麼多的總經理，為什麼只抓我一個總經理來作證，這我不了解。

韓國瑜：期待公平、公正的偵訊

韓國瑜說，我期待一場公平、公正的偵訊，我想這個要求是最基本的，很多高雄鄉親想了很多，沸沸揚揚，我就不再表述，我到任北農後每一年，只要公司賺錢，我都發給員工，第1年發了4200萬、第2年發5千多萬、第3年發了6千多萬、第4年發了8400萬，每一次都經過董事會決議通過並報股東大會，每年2月跟9月，員工孩子要讀書，大家為了交註冊費，我都盡量把這個錢交給員工，民進黨不是說勞工是心裡面最軟的一塊嗎？所以我一心一意地照顧員工，這是我目前可以說的。

被媒體問到柯文哲今早說韓國瑜當總經理後，北農就很亂了等問題？韓國瑜表示，我不了解柯文哲講話的情境跟狀態，不好評論，北農總經理有那麼多任，把所有資料調出來核對就一清二楚，不需要我表態太多，問問農民、問問員工、問問大台北地區的消費者，3個角一比對就非常清楚了。

北檢昨以被告傳喚吳音寧出庭，另以證人身分傳訊北農主秘路全利；吳音寧供稱，確有從業務推廣費用中買酒及禮盒送人，這是基於公關需要，而且是「慣例」，也有報請主管機關核准，一切公開、合法，且有簽呈、單據可供查證，送禮對象絕不包括政黨相關人士。

韓國瑜在吳音寧爆發贈菜案爭議期間，曾出言替吳緩頰；據悉，因兩人為前後任北農總經理，熟悉業務交接流程，可互為兩人各自被告案子的證人，因此2人將同時具被告及證人的雙重身分。

國民黨昨天則召開記者會，國民黨發言人王鴻薇質疑，檢調上一次傳訊韓國瑜是在北農總經理任內，當時因為韓國瑜擋了別人的路，民進黨就說韓是流氓、黑道、菜蟲，當韓國瑜下台後，檢調也就鬆手，但經過1年半的時間後，韓國瑜千錯萬錯的就是要參選高雄市長，而且聲勢高升，加上現任總經理吳音寧出事，所以檢方才又要查韓國瑜。

（更新10：18分）

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