川金會落幕 蔡英文：持續確保台灣利益受到保護

2018-06-13 16:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今天邀請遠景基金會執行長賴怡忠以「川金會對東亞局勢的戰略衝擊」為題專案報告。民進黨發言人林琮盛轉述民進黨主席、總統蔡英文裁示指出，國安會、外交部等政府相關部門，會持續與區域內理念相近國家保持密切聯絡，共同關注韓半島的最新發展，確保在任何情勢的變動中，台灣的利益受到保護。

蔡英文裁示，對於美國與北韓元首的高峰會，政府高度肯定雙方願意拋下過去的對立，透過和平及理性的對話，共同展現解決韓半島及東亞區域緊張情勢的努力。

蔡英文裁示，政府後續會掌握更多與國際社會合作的契機，讓台灣在區域和平、穩定及繁榮發展的趨勢當中，扮演更重要的角色。

此外，選對會召集人林錫耀會中報告說，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方是文化人，也具備政治能力，獲得提名至今，已在新竹縣舉行40場座談會和客廳會，把民進黨在新竹基層跑一次，基礎扎根相當扎實，選對會認為民進黨在新竹縣相對有相當好的勝選機會。

新北市部份，林錫耀指出，蘇貞昌和新北市議員提名人共同舉辦25場演講會，之前還舉辦3000人次中型造勢場，展現十分積極的態度，對比朱侯團隊，蘇貞昌更能展現施政魄力和績效，侯友宜近期因為房子出租問題引起社會質疑，未來會用更嚴格角度檢視侯友宜人格作為。

行政院秘書長卓榮泰會中報告近期稻穀盛產議題，行政院提出三大保證措施，第一，保證公糧收購價；第二，規劃稻作災害補助；第三，保價收購和直接給付雙軌並行，讓糧價有個支撐。蔡英文則指示農糧署加強對地方的聯繫，官方要更了解基層需要。

據轉述，蔡英文今一進入會議室，即特別對黨內澄清，指她上週「沒有震怒」，要黨內「不要一直說我震怒，我沒有！」